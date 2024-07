Inclusione, prevenzione e donazione: Avis organizza l’incontro “Pride in blood”

Promosso durante la settimana del Pride, che culminerà sabato con il corteo che attraverserà le strade della città per sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQIA+, Pride in blood farà luce sulla tematica delle malattie sessualmente trasmissibili e di come queste si colleghino alla donazione