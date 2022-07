La Asl attiva la guardia medica turistica nelle sedi di Pescara e Montesilvano

La Asl ha attivato il servizio di guardia medica turistica nelle sedi di Pescara e Montesilvano.

L'azienda sanitaria locale comunica che nei mesi di luglio e agosto sarà attivato il servizio di guardia medica Turistica nelle sedi di Pescara e di Montesilvano, come da delibera numero 976 del 29 giugno scorso.

Il servizio è attivo, nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.

Il servizio di Guardia Medica verrà espletato nella sede di Pescara in via Renato Paolini, 49 (telefono 0854289790) e in quella di Montesilvano in viale Inghilterra, 20 (telefono 0854253357).