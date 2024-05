Tornano le giornate della vista: visite e occhiali gratuiti per persone svantaggiate

Dall’8 al 17 maggio torna la campagna di prevenzione sociale “Giornate della vista” a Pescara, che offre accesso gratuito alle visite oculistiche alle persone svantaggiate, adulti e bambini.

La campagna di prevenzione visiva rientra in un progetto nazionale di alto spessore etico che vedrà impegnati per dieci giorni oculisti e ortottisti del centro regionale di eccellenza in oftalmologia dell’università “G. d’Annunzio”, diretto da Leonardo Mastropasqua. I professionisti saranno a disposizione dei più fragili ed effettueranno una serie di controlli fondamentali per la salute degli occhi, avendo a disposizione la più moderna tecnologia oftalmologica.

La Fondazione OneSight EssilorLuxottica ha scelto Pescara e l’Abruzzo come tappa nazionale di un’iniziativa che ha il patrocinio dei ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali. Le persone economicamente e socialmente bisognose, assistite dalle associazioni del terzo settore, avranno la possibilità di essere visitate gratuitamente e, nel caso di diagnosi di difetti visivi, riceveranno in dono gli occhiali prescritti. Verrà effettuato anche lo screening sulle maculopatie, gravi patologie oculari che possono portate ad importante ipovisione o cecità. Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini: a loro, anche in assenza di patologie, saranno regalati gli occhiali da sole.

L’evento sarà presentato in conferenza stampa, che si terrà oggi alle ore 12 all’Aurum (largo Gardone Riviera), preceduta alle ore 11.15 dalla visita guidata al campus oftalmologico allestito all’interno dell’Aurum.

“La diagnosi precoce è fondamentale per salvare la vista e deve essere garantita a tutti, senza alcuna distinzione”, afferma Mastropasqua.

Presenti in conferenza stampa: Marco Marsilio, presidente regione Abruzzo; Liborio Stuppia, rettore università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara; Nicolettà Verì, assessore regionale alla salute; Carlo Masci, sindaco di Pescara.

Parteciperà anche la federazione italiana sport paraolimpici per ipovedenti e ciechi, che presenterà in anteprima il programma “Judo Academy” per consentire l’attività sportiva a favore di ipovedenti e non vedenti.