Giornate della vista: a Pescara oculista e occhiali gratis per i più fragili

L’obiettivo delle Giornate della vista, progetto della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, è garantire visite oculistiche e occhiali gratuiti alle persone fragili con difetti visivi.

L’iniziativa prende il via dalla Capitale e fino al prossimo 4 marzo, per poi interessare altre grandi città italiane, tra cui anche Pescara. Nella nostra città sarà presente dall’8 al 19 maggio 2023.

Dopo aver effettuato una visita oculistica completa condotta da un team di medici oculisti e ortottisti, le persone saranno seguite dagli ottici di GrandVision e Salmoiraghi & Viganò individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione, che sarà realizzata in tempi brevi grazie all'ausilio di strumentazione tecnica all'avanguardia e grazie alla tele-sagomatura realizzata con il supporto degli studenti di Irsoo, l'Istituto di ricerca in ottica e optometria di Vinci (Firenze). I volontari EssilorLuxottica agevoleranno il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali e ognuno di loro parteciperà all'attività con la donazione di un giorno di ferie.

La Fondazione OneSight EssilorLuxottica opera in tutto il mondo. Dal 2013, con il sostegno di governi, ong e una vasta rete partner - riporta una nota - ha dato accesso permanente all'assistenza oculistica a mezzo miliardo di persone e ha fornito occhiali a oltre 58 milioni di individui nelle aree e nelle comunità svantaggiate del pianeta. Facendo proprio l'obiettivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Fondazione si è posta come traguardo quello di contribuire a eliminare i difetti visivi non corretti nell'arco di una generazione, entro il 2050. In Italia l'impegno per il diritto alla vista si concretizza attraverso diversi appuntamenti su tutto il territorio nazionale.