A Spoltore esito positivo per il punto di ascolto dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico [FOTO]

Il nuovo Spazio Sociale di via Di Marzio a Spoltore ha ospitato, nell'ambito della seconda giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, ha ospitato un punto d'ascolto e informazione curato da Isa ed Europa Donna.

Hanno partecipato Francesca Di Giandomenico (senologia oncologica Ortona), Saveria Tavoletta (senologia chirurgica), Eleonora Angelini (chirurgia mammaria Pescara).

La giornata di sensibilizzazione quest'anno cerca voce per 5 richieste legate alla patologia: un percorso specifico all’interno di tutti i centri di senologia (breast unit) per garantire omogeneità e continuità di cura e assistenza, con ambulatori dedicati e reperibilità di personale specializzato durante il fine settimana; un database accessibile che riporti tutti gli studi clinici presenti in italia, validato dal ministero della Salute con la partecipazione degli Irccs oncologici; accesso rapido e agevolato a tutti i nuovi farmaci validati dalla comunità scientifica internazionale e già adottati in Europa, accelerando i processi di approvazione da parte di Aifa; accelerare l'iter di invalidità civile con misure di tutela specifica per le persone affette da patologie oncologiche al IV stadio, con criteri di assegnazione uniformi su tutto il territorio nazionale.

Tra gli amministratori che hanno partecipato il sindaco Chiara Trulli, il vice sindaco Rino Di Girolamo, il consigliere delegato alla sanità Marzia Damiani, l'assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico, l'assessore alla cultura Roberta Rullo, l'assessore all'istruzione Francesca Sborgia, la vice presidente del consiglio comunale Angela Scurti.