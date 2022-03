Prevenzione dell’udito: prima giornata di sensibilizzazione a Pescara

Venerdì 1° aprile 2022 si terrà la “I giornata di sensibilizzazione dell’udito SIOeChCF - Prevenzione dei danni da rumore in età scolastica". Per l’occasione saranno organizzate visite gratuite di screening alle quali aderiranno la maggior parte dei reparti ospedalieri e universitari italiani.

Aderirà anche l’ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara. Il dottor Claudio Donadio Caporale, direttore Uoc di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale di Pescara, nonché rappresentante per l’Abruzzo della stessa SIOeChCF, e il dottor Marco Bianchedi aderiscono all’iniziativa estendo l'invito a tutti i direttori di U.O. di otorinolaringoiatria della Regione e informando gli Ordini dei Medici. Per l’occasione hanno predisposto per la giornata del 1° aprile 2022 valutazioni otologiche e audiologiche gratuite dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

I cittadini che vorranno partecipare allo screening, potranno accedere all’ambulatorio di audiologia – 1° piano Ala Ovest, stanza 18, 20, 21 e 22 Otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero di Pescara – e nelle strutture ambulatoriali pubbliche e private che aderiranno all’iniziativa.

Grande attenzione deve essere posta anche sul fondamentale apporto dell’approccio multidisciplinare nella valutazione a 360° del paziente pediatrico resa possibile grazie all'eccellente lavoro di equipe che vede coinvolti numerosi medici nell'ambito dell'audiologia, implantologia, logopedia, servizio di sordità infantile e altro.