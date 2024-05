Giornata di prevenzione del cavo orale per emopatici, un incontro informativo all'Agbe

Una giornata di prevenzione del cavo orale per emopatici con un incontro informativo all'Agbe di Pescara.

È quella organizzata per lunedì 27 maggio dalla Uos Odontoiatria della Asl di Pescara, in collaborazione con l'Agbe (associazione genitori bambini emopatici), L'evento, dal titolo "Giornata di prevenzione del cavo orale", si terrà nella sede dell'Agbe, in via Passo della Portella 3 a Pescara, alle ore 15.

L'iniziativa, rivolta in particolare ai bambini emopatici e ai loro genitori, ha lo scopo di sensibilizzare sull'importanza della salute orale in questa specifica condizione.

Nel corso dell'incontro, i professionisti della Uos Odontoiatria illustreranno in modo semplice e comprensibile le caratteristiche del cavo orale, la struttura dei denti e le corrette pratiche di igiene orale, fondamentali per prevenire l'insorgere di carie e altre problematiche. Particolare attenzione sarà dedicata all'impatto dell'emopatia sulla salute orale e alle strategie per gestirla al meglio. Saranno inoltre fornite informazioni utili sull'alimentazione corretta per la prevenzione delle carie e sull'ortodonzia intercettiva.

«La prevenzione è fondamentale per la salute orale di tutti, in particolare per i bambini emopatici che possono essere più soggetti a determinate problematiche», sottolinea Gianfranco Ricci, responsabile della Uos Odontoiatria, «con questo incontro, vogliamo fornire alle famiglie informazioni utili e concrete per promuovere una corretta igiene orale e uno stile di vita sano, favorendo il benessere generale dei loro figli». L’incontro sarà presentato dal presidente dell'Agbe, Achille Di Paolo Emilio, e dal dottor Ricci e introdotto dai saluti istituzionali dell’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, del direttore generale Asl Pescara, Vero Michitelli, e del direttore sanitario aziendale Rossano Di Luzio. L'incontro "Giornata di prevenzione del cavo orale" è aperto a tutti i genitori e bambini emopatici interessati.