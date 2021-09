Cure materne e neonatali sicure: a Pescara servizi gratuiti per il world patient safety day

Si celebra il 17 settembre 2021 la giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita (world patient safety day) e in questa occasione a Pescara saranno molti i servizi gratuiti rivolti alla salute della donna e del bambino.

L’Oms ha scelto, per celebrare questa ricorrenza, il tema delle “Cure materne e neonatali sicure”, proponendo lo slogan “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”.

l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, in raccordo con le Asl abruzzesi e in collaborazione con l’Ordine regionale della Professione Ostetrica in Abruzzo, ha prodotto un video dal titolo “Nascere in sicurezza”. Diffuso dalla Regione e dalle Asl, è visionabile sul sito della Asl di Pescara al link: https://www.asl.pe.it/allegati/infografiche/VID-20210910-WA0010.mp4

La sicurezza delle cure è un bene prioritario ed irrinunciabile ed è il risultato del lavoro di tutti i soggetti interessati e del coinvolgimento e la partecipazione di pazienti e cittadini. Durante l’evento pandemico Covid-19 questo assunto riveste un significato particolare e si propone come valore di riferimento anche per il prossimo futuro.

Da sempre la sicurezza della madre e del neonato sono obiettivi primari della Asl di Pescara.

Tutti gli Operatori Sanitari coinvolti, le Unità Operative ospedaliere/territoriali, tra cui la UOC Ostretricia e Ginecologia, e la Unità Operativa Semplice Dipartimentale (Uosd) Assistenza Consultoriale e l’Uos Risk Management, garantiscono la prevenzione del rischio attraverso l’adozione di linee guida, procedure, protocolli, adeguata formazione e costante aggiornamento del Personale.

Da anni la Asl ha adottato le raccomandazioni ministeriali “Prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato di peso superiore ai 2500 grammi e non correlata a malattie congenite” e “Prevenzione della morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto” realizzando specifiche procedure aziendali.

L’Uosd Assistenza Consultoriale della Asl di Pescara, inoltre, offre servizi gratuiti rivolti alla salute della donna e del bambino:

-Consulenza preconcezionale;

-Percorso nascita (visite ostetriche, ecografie mensili per monitorare la gestazione fino al momento del parto, prescrizione e visione esami ematochimici inerenti il periodo di gestazione);

-Corso di preparazione alla nascita (11 lezioni on-line tenute da professionisti: ostetrica, neonatologa, assistente sociale, psicologa);

-Sostegno all’allattamento materno (telefono SOS Allattamento 335/1503440, consulenze presso i Consultori con ostetriche addette e ginecologo);

-Sostegno psicologico e sociale alla gestazione, al puerperio e alla genitorialità;

-Consulenze ginecologiche nel post partum;

-Consulenze contraccettive;

-Massaggio neonatale;

-Incontri bimensili con la Neonatologia on-line post partum (“allattamento on the road” / auto-svezzamento e svezzamento);

-Consulenze dedicate telefoniche con neonatologa.

Nell’intento di promuovere l’attenzione e la sensibilizzazione riguardo il tema “Cure materne e neonatali sicure”, la Uosd Assistenza Consultoriale, per la giornata del 17 settembre 2021, darà la possibilità di effettuare consulenze telefoniche o on-line previo appuntamento, dalle ore 8,30 alle 14,00 presso le sedi Consultoriali di:

-Città Sant’Angelo, 085/4253305, consultorio.cittasantangelo@ausl.pe.it

-Montesilvano, 085/4253351, consultorio.montesilvano@ausl.pe.it

-Penne, 085/8276522, consultorio.penne@ausl.pe.it

-PE NORD, 085/4253470, consultorio.penord@ausl.pe.it

-Pescara, 085/4254980, consultorio.viamilli@ausl.pe.it

-Popoli, 085/989840, consultorio.popoli@ausl.pe.it

-Scafa, 085/9898817, consultorio.scafa@ausl.pe.it

Spoltore, 085/4253611, consultorio.spoltore@ausl.pe.it