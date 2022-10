Giornata nazionale per la lotta contro l’obesità: il 10 ottobre consulti gratuiti

In occasione dell’Obesity Day, la giornata nazionale per la lotta contro l’obesità, che si terrà il prossimo 10 ottobre, sarà possibile usufruire di consulti gratuiti. La Asl di Pescara aderisce all’iniziativa offrendo visite gratuite e consulti all’ospedale di Popoli, all’interno del Servizio di Malattie Dismetaboliche e Riabilitazione Nutrizionale. Per effettuare un consulto multidisciplinare gratuito, si può contattare il numero 0859898434 e ottener e informazioni. I consulti si terranno lunedì 10 ottobre dalle ore 9 alle 13.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato già dal 1997 l’obesità “malattia sociale”, la cui prevenzione e cura deve fare parte delle politiche sanitarie nazionali.

Il progetto “Obesity Day” coinvolge i centri Adi (Servizi di dietetica e nutrizione clinica, Servizi territoriali, Centri obesità) si pone come finalità sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei rischi dell’obesità e del sovrappeso; spostare l’attenzione sull’obesità da problema estetico a problema di salute, fare crescere nella popolazione la consapevolezza di poter disporre attraverso i centri di validi punti di riferimento tecnico nella cura di obesità e sovrappeso.