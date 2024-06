Giornata nazionale Ail: un convegno sulle nuove frontiere dell’immunoterapia

È in programma per la giornata di sabato 22 giugno un convegno sulle nuove frontiere dell’immunoterapia in vista della giornata nazionale Ail.

La sezione di Pescara dell'Ail ha presentato, infatti, "Le Cart-T e le attività del Gimema a favore di questa nuova frontiera dell'immunoterapia", che si terrà a Casa Ail.

All'iniziativa, illustrata nel corso di una conferenza stampa dalla presidente Antonella De Angelis e dal direttore sanitario della Asl Rossano Di Luzio, interverrà Monica Messina, ricercatrice della Fondazione Gimema per relazionare sulle Car-T, un macchinario che la sezione di Pescara ha acquistato e donato all'ospedale di Pescara e all'università di Chieti, per favorire le ricerche sui nuovi studi clinici.

Al termine dell'intervento della ricercatrice Messina si darà spazio ad alcune testimonianze degli ex pazienti del tre reparto di ematologia e degli ospiti della Casa Ail.

Ci saranno anche due interventi artistici con l'attrice Tiziana Di Tonno su "La bellezza che cura" e con il pianista Matteo Liberatore, che eseguirà la Polacca n. 2 di Liszt.

Dalla mattinata di sabato, inoltre, lo street artist Attilio Spagnuolo, in arte Spatt sarà impegnato fino alle 19 nella realizzazione di un murales sulla recinzione di Casa Ail.

“Questa giornata è volta alla comunicazione scientifica sulle nuove terapie ematologiche. - afferma la presidente De Angelis - Inoltre, ha lo scopo di far conoscere la casa alloggio realizzata 22 anni fa dalla sezione di Pescara per ospitare gratuitamente pazienti e familiari residenti fuori provincia, in cura al reparto di Ematologia. Casa Ail è una realtà molto importante, situata vicino l'ospedale ed è munita di 11 stanze con bagno, cucina e giardino”.