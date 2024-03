Giornata mondiale dell’obesità 2024: il decalogo della Asl di Pescara per la prevenzione e un futuro più sano

Ricorre oggi, 4 marzo, la giornata mondiale dell’obesità 2024 (world obesity day), istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation, per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso con l’obiettivo ambizioso di invertire la crisi globale dell'obesità.

L'obesità è tra le principali cause di morte e disabilità correlate soprattutto alle sue comorbilità, incluse le complicanze metaboliche, ortopediche, cardio-circolatorie, respiratorie, motorie, oncologiche e psicologiche.

In occasione della giornata, l’unità operativa complessa servizio igiene degli alimenti e nutrizione della Asl di Pescara, diretta dalla dr.ssa Amalia Scuderi, con un decalogo dal titolo “Lavoriamo insieme per prevenire l'obesità e costruire un futuro più sano - L’obiettivo è il cambiamento dei comportamenti, non focalizzarti solo sul peso corporeo” fornisce consigli utili e spunti di riflessione sul tema, nonché suggerire uno stile di vita sano ed una corretta alimentazione, presupposti fondamentali per la prevenzione e la cura dell’obesità:

1) Preferisci pasti preparati con alimenti semplici rispetto ad alimenti elaborati e processati (es: fast-food, snack confezionati dolci e salati)

2) Modera l’utilizzo di condimenti preferendo olio extravergine d’oliva a crudo, poco sale e iodato e preferisci spezie ed erbe aromatiche per insaporire i tuoi piatti

3) L’acqua è la bevanda migliore, evita l'assunzione di bevande ricche di zuccheri come aranciata, cola, succhi di frutta, ecc. e limita gli alcolici.

4) La verdura non rappresenta solo un “contorno”, rendila protagonista di tutti i piatti preferendo verdure fresche, di stagione e sempre di colori diversi.

5) Preferisci frutta fresca e di colori diversi, meglio di stagione e tipica del territorio, da consumare ai pasti o come spuntino.

6) Prediligi cereali integrali come pane integrale, pasta integrale, riso integrale, ecc. agli alimenti preparati con farine raffinate.

7) Assumi i legumi almeno 4 volte a settimana, sono una fonte di proteine priva di grassi e colesterolo e ricca di fibra.

8) Consuma il pasto in un ambiente tranquillo, mangia lentamente e non davanti ai dispositivi elettronici

9) Il movimento è anche divertimento, pratica sport all’aria aperta come corsa, passeggiata a piedi o in bicicletta e usa un contapassi per arrivare a 10000 passi al giorno.

10) Dormi 7-8 ore a notte, un sonno di qualità contribuisce al recupero fisico e sostiene il benessere mentale oltre che regolare adeguatamente il nostro senso di