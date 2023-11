Giornata mondiale contro l’Aids: la Croce Rossa Italiana promuove attività di prevenzione e screening con test dell’Hiv

La Croce Rossa Italiana rinnova il suo impegno al contrasto della diffusione dell'Hiv. A partire dal 1° dicembre, giornata mondiale contro l’aids, 77 comitati della Cri apriranno le loro sedi per accogliere i cittadini che vorranno gratuitamente sottoporsi al test dell'Hiv, grazie all'istituzione dei presìdi LoveRED point.

Questa iniziativa rientra nella più ampia campagna LoveRED che ha l'obiettivo di promuovere un'educazione sessuale consapevole dell'importanza della prevenzione. La campagna prevede anche attività di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione sessuale, benessere emotivo e sessuale, e sensibilizzazione da svolgersi presso le scuole, le università, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione giovanile con attività peer to peer e distribuzione di preservativi. Nelle sedi della Cri verrà fornito, a chi deciderà di sottoporsi al test, un servizio di assistenza erogato da personale sanitario e Volontari della Cri, orientato ad incontri informativi sulle infezioni sessualmente trasmesse (Ist), con particolare attenzione ad Hiv, comportamenti a rischio, informazione sul testing Hiv, modalità di esecuzione ed interpretazione dei risultati. È inoltre prevista la distribuzione di test rapidi salivari per auto-somministrazione, da poter effettuare in autonomia. "Una educazione sessuale inclusiva e consapevole, che pone l'accento su prevenzione e benessere della persona, consente a ciascuno di vivere la propria sessualità in modo sano e libero. Con questo approccio, la campagna LoveRED della Croce Rossa Italiana si impegna a contrastare la diffusione dell'Hiv e delle altre infezioni sessualmente trasmesse". Così Edoardo Italia, Vice Presidente Nazionale e Rappresentante dei Giovani della Cri.

Come ogni anno, il coinvolgimento attivo dei Giovani della Cri riveste un ruolo chiave in questa iniziativa. I Volontari under 32 saranno, infatti, impegnati in oltre 130 dei Comitati coinvolti, in attività di sensibilizzazione e distribuzione di preservativi nei luoghi di aggregazione dei giovani come piazze, discoteche, scuole e atenei. Quest'anno, un'attenzione particolare sarà rivolto agli studenti universitari grazie ai nuovi Protocolli d'Intesa siglati con l'Erasmus Student Network (Esn) e il Segretariato Italiano Studenti di Medicina (Sism), che consolidano l'impegno condiviso con queste associazioni universitarie per promuovere la salute e incoraggiare stili di vita sani. Gli studenti Sism ed Esn collaboreranno attivamente con i Giovani Volontari della Cri nell'organizzazione di attività educative in 29 città e nei principali atenei italiani, tra cui Bologna, Parma, Roma, Firenze, Pescara, Perugia e altri ancora.

Di seguito l'elenco dei Comitati Cri che partecipano all'iniziativa: Acireale, Agrigento, Agro, Alte Groane, Ancona, Aosta, Ardea, Area Metropolitana di Roma Capitale, Municipi 2-3 Roma, Municipi 8-11-12 Roma, Municipio 10 Roma, Municipio 13-14 Roma, Area Sud Milanese, Ariano Irpino, Asti, Avellino, Avezzano, Avignano Umbro, Avola, Bagnara Calabra, Bagni di Lucca, Bagno a Ripoli , Bari, Barletta, Bassano del Grappa, Basso Veronese, Beinasco, Benevento, Bergamo, Bologna, Borgo San Dalmazzo, Bosa, Brescia, Buccinasco, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Campofelice di Roccella, Caravaggio, Carmagnola, Casal di Principe, Caserta, Cassine, Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, Castelplanio, Castelvetrano, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Cepagatti, Certaldo, Chieti, Città di Castello, Civita Castellana, Andria, Comitato di Villasanta, Conegliano, Corciano, Cosenza, Cossato, Cremona, Crotone, Cuneo, Deruta-Torgiano, Druento, Due Carrare, Ercolano, Fermignano, Fermo, Ferrara, Firenze, Floridia, Foggia, Follo, Francavilla Fontana, Frattamaggiore, Gela, Genova, Giaveno, Giffoni Valle Piana, Gorizia, Grottaglie, Gubbio, Isernia, Ivrea, L'Aquila, La Spezia, Lanciano, Lecce, Leini, Livorno, Lomazzo, Lucca, Maddaloni, Manfredonia, Mappano, Mascalucia, Maserà di Padova, Medesano, Messina, Milano, Milazzo-isole Eolie, Mirto Crosia, Modena, Molfetta, Monza, Morbegno, Muggiò, Napoli, Napoli Nord, Noto, Nova Milanese, Oristano, Ostuni, Padova Sud, Padova, Palermo, Palmanova, Parma, Penne, Pesaro, Pescara, Piacenza, Piedimonte San Germano, Pisa, Pontedassio, Portici, Porto Potenza Picena, Potenza, Prato, Ragusa, Rieti, Rivarolo Canavese, Riviera dei Gelsomini, Roccalumera e Taormina, Ronciglione, Rovigo, San Benedetto del Tronto, Sabina Romana, San Giorgio Canavese, San Lorenzello, San Severo-Torremaggiore, San Vito al Tagliamento-Azzano Decimo, Sapri, Saronno, Scandicci, Senigallia, Serre, Siracusa, Spoleto, Spoltore, Strambino, Taranto, Taurianova, Telese Terme, Teramo, Termoli, Terni, Thiene, Tirreno-Nebrodi, Tolentino, Torino, Torre Pellice, Trapani, Trecate, Trento, Treviso, Trieste, Trofarello, Tusculum, Udine, Urbino, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Viagrande, Vicenza, Vigevano, Vigodarzere Visso, Volterra.