Decluttering emotivo: cos’è e come farlo per sentirsi meglio

Il decluttering è una pratica che serve a togliere tutto ciò che non serve più dalla propria casa. Si fa quando si effettua il cambio di stagione e si fanno le pulizie di primavera. Si può fare anche in termini personali, eliminando ciò che ci fa stare male. Una sorta di pulizia di mente e cuore, che chiamiamo decluttering emotivo. Dopo averlo effettuato, ci si sentirà subito meglio, più leggeri e proiettati al futuro.

Attraverso i consigli della dottoressa Chiara Maiuri, psicologa clinica e terapeuta emdr, che collabora con Subito.it, piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile in Italia, cerchiamo di capire meglio come funziona e come fare il decluttering emotivo.

Oggetti che suscitano emozioni

Accumulare oggetti è normale e alcuni di questi evocano ricordi importanti e antiche versioni di noi stessi. Sono cose che, anche se sembrano innocenti, ci bloccano e non consentono una reale e personale evoluzione. Ci ancorano al passato.

La dottoressa Maiuri rivela:

"Un buon equilibrio mentale e psichico passa anche attraverso l’ambiente che ci circonda e gli oggetti che abitano la nostra quotidianità, portatori di significati, di ricordi positivi e negativi e anche di prospettive. La capacità di disfarci delle cose che non ci servono e di fare ordine intorno a noi porta a moltissimi benefici. Liberare lo spazio che ci circonda ha anche la funzione di liberare la nostra mente da alcune emozioni, che non sempre ci aiutano a vivere serenamente. Questo non significa rinnegare i nostri sentimenti ma capire che, a prescindere dalla presenza o meno di un oggetto, la memoria di un ricordo o di una persona amata rimane dentro di noi, impresso tra le fibre delle nostre esperienze e sensazioni."

Il decluttering emotivo si basa sull’associazione tra oggetto ed emozione. Se un oggetto evoca sensazioni felici, lo teniamo; se tristi, lo eliminiamo per fare spazio a qualcosa di nuovo e positivo.

I comportamenti più comuni nei confronti degli oggetti

Vediamo quali sono i comportamenti più comuni rispetto al possesso degli oggetti.

Nostalgico. Dominato dalla nostalgia, sguardo volto verso i tempi passati la cui rappresentazione sembra non potersi staccare da un oggetto. Il nostalgico, quindi, subisce particolarmente il potere evocativo delle cose, si affeziona e fa fatica ad abbandonarle perché crede di dover anche cancellare o rinnegare il passato e i ricordi collegati all’oggetto, che invece ha per sempre dentro di sé.

Procrastinatore. Il procrastinatore evita l’azione che suscita insicurezza, paura o che pone sé stesso di fronte ai propri limiti. Il pensiero che lo frena è: “Primo o poi potrei in fondo avere bisogno di questo oggetto!” Cosa che, però, non succede mai… e se ci fosse anche una dose di pigrizia?

Timoroso. Per il timoroso, il controllo delle cose è un elemento di sicurezza e anche il minimo cambiamento evoca scenari faticosi, dolorosi, non prevedibili.

Ansioso. L’ansioso affronta il decluttering con ansia e preoccupazione del momentaneo dispiacere del lasciare andare.

Come fare il decluttering emotivo

Ecco i consigli della dottoressa Maiuri per fare il decluttering emotivo: