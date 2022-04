Corso sul controllo del dolore nel travaglio del parto a Pescara per medici e infermieri

Sabato 9 aprile nella sala biblioteca dell’ospedale di Pescara si terrà il corso “Controllo del dolore nel travaglio del parto”. Responsabile scientifico del corso è la dottoressa Maria Rizzi, dirigente medico responsabile dell’Uosd gestione del blocco operatorio. L’evento è rivolto a medici anestesisti, ginecologi, neonatologi, ostetriche e infermieri delle unità operative gestione blocco operatorio, ostetricia e ginecologia, terapia intensiva neonatale (tin) ed ha come obiettivo la formazione di un team addestrato alla gestione delle emergenze ostetriche e della parto-analgesia.

Il corso rientra nel ciclo dei numerosi incontri multidisciplinari tra anestesisti ed ostetrici nell’ambito del percorso nascita.

Docente del corso la professoressa Maria Grazia Frigo, responsabile anestesia ostetrica ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina Roma, autrice di numerose linee guida in ambito ostetrico e componente di vari board scientifici.

Interverranno la dottoressa Maria Rizzi, la dottoressa Carla Aromatario, la dottoressa Gabriella Scorpio e la dottoressa Caterina Machiavelli.

Nel corso dell’evento verranno illustrati, tra l’altro:

e tecniche di controllo del dolore e i protocolli di farmacologia

la casistica ostetrica della sala parto del Presidio Ospedaliero di Pescara

il monitoraggio materno-fetale in corso di analgesia

il rischio ostetrico e l’organizzazione dell’accesso alla sala parto

la rianimazione in utero

la presentazione del protocollo di parto-analgesia della ASL di Pescara

il governo clinico della parto-analgesia

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento dei programmi di assistenza alla nascita, nel tentativo di superare la vecchia rappresentazione, culturalmente condivisa, che vede il parto strettamente legato ad un concetto di sofferenza biblica, per arrivare a considerare il travaglio e l'evento nascita come esperienze complesse e cruciali a cui la donna ha diritto di partecipare in maniera serena e costruttiva, avendo la possibilità di controllare gli eventi e soprattutto il dolore da lei percepito.

La Commissione Nazionale sui Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) promuove il “controllo del dolore durante il travaglio e il parto vaginale tramite procedure analgesiche” tra i livelli essenziali garantiti dal Ssn, con l'obiettivo di "tutelare la scelta della donna perché durante il travaglio e il parto possa usufruire di un controllo efficace del dolore mediante le più appropriate procedure analgesiche attualmente disponibili nel massimo della sicurezza propria e del nascituro”.

Attualmente l’analgesia locoregionale perimidollare, con le sue differenti metodiche (epidurale, combinata epidurale/spinale) è considerata il metodo più efficace per combattere il dolore del travaglio e del parto.

Tutto questo importante lavoro formativo che si concluderà nel mese di aprile consentirà di avviare il servizio di parto-analgesia dal 1° Maggio 2022. Altro significativo traguardo per la Asl di Pescara.