H-Open Week contro la violenza sulla donna: le iniziative nei consultori di Pescara

La Fondazione Onda, attraverso gli ospedali Bollina Rosa, dedica per la prima volta una settimana di novembre al supporto delle donne vittime di violenza. L’obiettivo è quello di incoraggiarle a rompere il silenzio e di fornire loro strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

L’iniziativa prende il via in occasione della giornata azionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.

Anche la Asl di Pescara aderisce alle iniziative della prima edizione dell’H-Open Week contro la violenza sulla donna dal 22 al 28 novembre tramite le attività gratuite promosse nei consultori familiari.

Saranno previsti incontri virtuali rivolti a tutti, non solo donne, e al mondo della scuola. I consultori offriranno servizi psicologici e sociali dedicati.

Negli incontri virtuali sulla piattaforma CiscoWebex, l’équipe multidisciplinare consultoriale, composta da medico ginecologo, ostetrica, assistente sociale e psicologo, proporrà spunti per riflettere insieme sul concetto di violenza rivolta alla donna in quanto tale e sugli strumenti per riconoscerne le molteplici forme ed i primi segnali premonitori. Verrà inoltre illustrato il ruolo del consultorio nell’ambito della rete territoriale di riferimento che contrasta, supporta e prende in carico situazioni di abuso di genere.

1. Se mi così mi ami, non amarmi…” (rivolto a studenti ed insegnanti delle scuole superiori):

- martedì 23 novembre, dalle ore 15.00 alle 16.00,

- venerdì 26 novembre, dalle ore 11.00 alle 12.00;

link per il collegamento: https://aslpescara.webex.com/meet/consultorio.viamilli

2. “Dall’insulto alla morte, da zero a cento: l’escalation della violenza” (rivolto a tutti):

- martedì 23 novembre, dalle ore 15.00 alle 16.00.

link per il collegamento: https://aslpescara.webex.com/meet/consultorio.spoltore

Per partecipare agli incontri è gradita la prenotazione telefonica (085.4253938, ore 9.00-14.00) o via mail (paola.fusilli@ausl.pe.it).

Nella settimana dal 22 al 28 novembre, inoltre, presso i seguenti consultori della Asl di Pescara psicologi e assistenti sociali saranno a disposizione per colloqui e consulenze dedicati all’ascolto di ciò che troppo spesso le donne non raccontano:

- Pescara Nord

- Pescara Via Milli

- Montesilvano

- Città Sant'Angelo

- Spoltore

- Penne

- Catignano

- Scafa

- Popoli.

L’accesso alle prestazioni, sia in presenza che da remoto tramite piattaforma CiscoWebex, sia in orario mattutino che pomeridiano, è libero e gratuito, previa prenotazione al recapito telefonico 085-4253938 (ore-9.00-14.00) o via mail (paola.fusilli@ausl.pe.it).

Per maggiori informazioni, visita il sito www.bollinirosa.it