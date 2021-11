Hpv Day: a Città Sant’Angelo parte la campagna di vaccinazione contro il papilloma virus per i nati nel 2008 e 2009

Si rivolge alle famiglie dei nati nel 2008 e 2009, residenti nei Comuni di Città Sant'Angelo ed Elice, l’appello del centro vaccinazioni di Città Sant’Angelo per sottoporre gli adolescenti al vaccino contro il papilloma virus. La vaccinazione viene offerta gratuitamente a tutti i ragazzi nel 12esimo anno di vita (11 anni compiuti).

L’invito si rende necessario visto che proprio questa fascia di età, causa la capacità operativa rallentata dei servizi vaccinali, concentrati principalmente nelle vaccinazioni per la prima infanzia, ancora non si è sottoposta al vaccino contro l’Hpv.

Sarà possibile quindi recuperare il ritardo vaccinale presentandosi nell’hub vaccinazioni Covid allestito dall’Asl nell’Outlet Village di Città Sant’Angelo. In questo modo sarà possibile eseguire rapidamente, e in tutta sicurezza, i vaccini contro il papilloma virus.

Effettuare la vaccinazione in così giovane età è importante perché la risposta delle difese immunitarie è maggiore di quella osservata nelle fasce d'età superiori. Inoltre, la vaccinazione induce una protezione più efficace prima di un possibile contagio con il virus Hpv, che può verificarsi subito dopo l'inizio dell'attività sessuale. Quindi, aspettare qualche anno non è consigliato.

Il vaccino proposto è il Gardasil 9 ha un buon profilo di sicurezza ed efficacia; inoltre non contiene il virus né sue particelle, quindi non può in alcun modo causare infezioni o malattie da Hpv.

Il ciclo è di due dosi, somministrate a sei mesi una dall'altra con iniezione intramuscolare nella parte alta del braccio.

Per effettuare il vaccino, il minore dovrà essere accompagnato da un genitore ed essere munito di libretto vaccinale e dell'apposita documentazione in allegato preventivamente compilata.

Non è necessario presentarsi a stomaco vuoto per la vaccinazione.

Di seguito il calendario per la prima dose di vaccinazione:

Nati nel 2008:

venerdì 26 novembre dalle ore 14.30 alle 19.30

Nati nel 2009:

venerdì 3 dicembre dalle ore 14.30 alle 19.30

Va rispettata inoltre la suddivisione per cognomi:

Dalla A alla C – ore 14,30

La D – ore 15.30

Dalla E alla N – ore 17

Dalla o alla Z – ore 18

Se l’appuntamento può essere rispettato, è necessario contattare l’ambulatorio (tel. 085 4253329) telefonando dalle ore 10 alle 13 dal martedì al venerdì.