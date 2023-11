A Cepagatti visite gratuite per prevenire le patologie di udito e bocca

Il prossimo 11 novembre si terranno, dalle ore 9 alle 13, visite gratuite e prove audiometriche. In collaborazione con la Croce Rossa di Cepagatti e la banca Bcc di Cappelle sul Tavo, è stata organizzata la decima giornata di prevenzione delle patologie di udito e bocca.

Le visite, rivolte ai residenti del Comune di Cepagatti, si terranno nei locali della Croce Rossa, in via Forlani. Gli esami saranno effettuati dal dottor Vincenzo Rapino, già primario del reparto di otorinolaringoiatria all’ospedale di Penne. Con lui anche i tecnici del centro Amplifon di Chieti Scalo.

Diversi gli incontri che l’assessore Camillo Sborgia ha previsto per la comunità cepagattese insieme all’amministrazione comunale. Incontri ma soprattutto esami utili per sensibilizzare e ottenere una diagnosi precoce delle malattie, per le quali in ospedale sono previste lunghissime liste d’attesa.

Nella mattinata dell’11 novembre potranno accedere alle visite fino a 30 partecipanti. Si accettano prenotazioni al centralino del Comune di Cepagatti al numero 085 97401 attivo dalle ore 10 alle 12.