Un nuovo centro per la famiglia per i residenti dell’area vestina

Un nuovo strumento per promuovere il benessere familiare. Apre il Centro per la famiglia, un nuovo servizio messo a disposizione delle famiglie residenti nei 10 Comuni del territorio vestino: Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Collecorvino, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Penne, Picciano, Vicoli e Villa Celiera.

L’Ambito Distrettuale Sociale 19 sta attivando un nuovo servizio, che ha la finalità di accompagnare i genitori nei compiti di cura e negli impegni educativi quotidiani. Inoltre servirà a supportare figlie e figli nell’affrontare piccoli e grandi problemi di vita familiare.

L’equipe multidisciplinare, composta dal dottor Luca Di Bernarndo, psicologo e psicoterapeuta, e dalla dottoressa Monia Cantagallo, educatrice, offrirà: consulenza e sostegno psicologico per minori, adulti, coppie e famiglie, supporto alla genitorialità, laboratori tematici per minori e adulti e gruppi di parola per minori.

Il nuovo centro per la famiglia dell’area vestina si trova a Collecorvino nei locali del convento di San Patrignano (Sp75 n.5) e sarà aperto dal prossimo 1° aprile e fino a fine novembre tutti i venerdì dalle ore 15 alle 19.

L’accesso è totalmente gratuito e previo appuntamento. Per contattare l’equipe del centro basta telefonare al numero 3715640718 o inviare una mail a centrofamigliaecad19@gmail.com.

“Il centro per la famiglia costituisce un ulteriore strumento che il nostro Ambito sta implementando all’interno del piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia. Prosi a sostegno delle famiglie, soprattutto in questo periodo storico, rappresenta un nostro impegno, nonché un investimento per il benessere presente e futuro delle nostre comunità”, le parole del direttore dell’Ambito Distrettuale Sociale 19, il dottor Gianfranco Passeri.