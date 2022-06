Giornate cardiologiche dannunziane: il convegno per chirurghi e infermieri a Pescara

Si terrà venerdì 17 giugno 2022 nell’Auditorium L. Petruzzi in via delle Caserme 60, a Pescara, il convegno “Giornate cardiologiche dannunziane – News in cardiologia”. Presidente il dott. Leonardo Paloscia, direttore dell’Uoc cardiologia con Utic del presidio ospedaliero di Pescara.

Il dott. Paloscia è membro del comitato scientifico del convegno insieme al dott. Alberto D’Alleva, dott. Massimo Di Marco, dott. Domenico di Clemente della cardiologia di Pescara.

Negli ultimi anni sono stati introdotti in campo cardiologico, su larga scala, e a seguito di importanti trials clinici, numerosi farmaci nuovi.

Lo scopo del convegno è quindi di fare un punto, con l’aiuto di grandi esperti del settore, sull’utilizzo di tali farmaci nella pratica clinica quotidiana.

L’utilizzo verrà anche supportato da casi clinici dal vivo.

Vi sarà, inoltre, un cenno ad alcune tematiche di grande attualità come le dislipidemie e altre problematiche di attuale interesse.

Il convegno inizierà alle ore 8.30.