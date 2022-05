Angioedema Day a Pescara in occasione della giornata mondiale di sensibilizzazione contro l’angioedema ereditario

Il 21 maggio 2022 si celebra la giornata mondiale di sensibilizzazione contro l’angioedema ereditario. Itaca (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema), in collaborazione con l’associazione pazienti A.A.E.E. (Associazione volontaria per l’angioedema ereditario ed altre forme rare di angioedema) ha organizzato la prima edizione nazionale dell’Angioedema Day, attivando una campagna di informazione su questa malattia rara capace di minare la qualità di vita di chi ne è affetto.

L’angioedema ereditario prevede gonfiori improvvisi nella cute, nelle mucose e negli organi interni ed è una malattia determinata dalla carenza di una proteina plasmatica o dal non funzionamento di un enzima. Diffusa in modo uniforme tra uomini e donne, l’angioedema ereditario compare in genere entro i primi venti anni di vita. Tuttavia l’angioedema ereditario ha una diagnosi semplice, purché i sintomi siano riconosciuti.

L’angioedema day nasce per sensibilizzare e creare attenzione verso questa malattia gestita da diverse figure specialistiche, fra cui soprattutto allergologi, immunologi e internisti.

La Asl di Pescara aderisce alle iniziative poste in atto in occasione dell’angioedema day tramite le attività che si svolgono presso l’Unità Operativa Complessa Area Distrettuale Pescara ove è stato individuato il Centro di Riferimento Regionale Angioedema e il centro di riferimento della rete Itaca.

Il 21 maggio, dalle ore 09 alle ore 12, la dr.ssa Caterina Colangelo e la dr.ssa Alessia Gatta saranno a disposizione di pazienti e di utenti presso l’Ambulatorio di Allergologia, II piano, via Nazionale Adriatica Nord 145, Pescara. Verranno fornite informazioni e indicazioni di ambito assistenziale al fine di favorire la divulgazione su questa malattia rara fra i malati e nella popolazione generale.

Non è necessaria la prenotazione. Per info: tel. 0854252601.