Come cambierà lo sport nel 2021: spazio all’ibrido

La chiusura di marzo e le successive restrizioni hanno fatto scoprire a tanti il “lusso” di fare attività fisica a casa o all’aria aperta, sia singolarmente che con altri ma sempre rispettando il distanziamento sociale. Da un’indagine di Sportclubby, la principale piattaforma in Italia per prenotare corsi online o in palestra e servizi dedicati ad ogni tipo di sport, e condotta su 600 sportivi italiani, emerso che il 2021 segnerà il trionfo dello sport ibrido. In cosa consiste? Si faranno sia allenamenti in palestra e centri sportivi ma si seguiranno anche corsi online e outdoor.

In poche parole, dopo lo smart working, anche lo smart fitness.

Tutto questo è accaduto, o è semplicemente stato accelerato, dalla pandemia. I centri sportivi hanno dovuto fornire in tempi brevissimi una risposta chiara, netta e soddisfacente a tutti gli appassionati di fitness abbonati nelle loro strutture. E per accontentarli hanno preparato lezioni online, con video preparati e altri in diretta.

Il futuro dello sport

Da marzo molti sportivi hanno diminuito o annullato la propria frequenza di allenamento. Soprattutto gli over 55 hanno smesso di allenarsi.

Dopo la fine della pandemia 7 italiani su 10 hanno dichiarato di voler ritornare nel proprio centro sportivo e allenarsi come una volta. Il restante 16% però ha ammesso che ai corsi in presenza affiancherà quelli online e all’aperto.

Il 3% vuole allenarsi in livestreaming o con lezioni registrate on demand (1%).

C’è però una nota positiva: i centri sportivi potrebbero espandere il proprio club in tutta Italia, e anche fuori.

Un italiano su 3 ha dichiarato che nel 2021 si allenerebbe online anche con personal trainer al di fuori della propria area territoriale.

Sul fronte sport all’aperto, il 7% degli sportivi ha dichiarato che sceglierebbe di allenarsi all'aperto se supportato dal proprio centro o istruttore di fiducia, mentre il 3% preferirebbe allenarsi esclusivamente all’aperto senza pagare un’iscrizione in palestra.

Pare che lo smart working influirebbe anche sugli orari “preferiti” per allenarsi. In molti hanno dichiarato che, sfruttando gli orari del lavoro agile, di frequentare la palestra nelle ore meno affollate.

Come cambia il rapporto tra sportivi e club

Tra le aspettative degli sportivi, il 62% degli intervistati vorrebbe che il proprio club utilizzasse delle tecnologie adeguate per offrire servizi su misura, come corsi negli orari più richiesti o promozioni basate sui propri gusti ed esigenze.

Il 44% vorrebbe poter affiancare all'iscrizione in palestra anche altre opzioni legate a sport e benessere, come visita medica, consulenze di un nutrizionista e un fisioterapista, poter praticare meditazione.

Il 21% desidererebbe un’offerta integrata di strumenti per facilitare la pratica sportiva, come pagamenti digitali, assicurazioni, servizi di trasporto casa-palestra per ragazzi e welfare aziendale.

Il 18% degli intervistati vorrebbe che il rapporto con la community di sportivi nata quest'anno su social e app venga coltivato anche in futuro, per ricevere aggiornamenti costanti e stimoli nuovi e sempre diversi.

I limiti dello sport online

Il 48% degli sportivi durante la pandemia ha rinunciato ad allenarsi online. Tra gli ostacoli principali allo sport online hanno inciso l’assenza di spazi adeguati in casa (36%), ma anche l’impossibilità di praticare il proprio sport o relativi esercizi di potenziamento a distanza (32%).

Per il 24% degli sportivi intervistati il motivo di principale abbandono è dato dalla presenza di familiari o animali, che interrompono la lezione.

Il 20% ha rinunciato allo sport online per staccare dal pc e dal mondo digitale, evitando così di trascorrere troppo tempo su dispositivi elettronici.

Il 14% non ha praticato sport online poiché non possedeva le competenze e gli strumenti tecnologici di base, come anche la volontà di acquisirli, mentre il 10% non ha trovato online corsi adeguati al proprio livello di abilità ed esperienza.