Vi portiamo a Campo Felice: skipass in offerta per grandi e bambini

Arriva quel momento dell’anno che piace agli appassionati della montagna e a tutti coloro che vogliono provare il brivido di sciare. Quanto costa comprare uno skipass? Grazie a IlPescara potrete approfittare delle offerte esclusive, riservate ai nostri lettori, e acquistare skipass per Campo Felice!

La stazione sciistica di Campo Felice è una delle più amate presenti nel nostro territorio. Dotata di impianti di innevamento programmato e con cime alte più di duemila metri è il posto giusto dove trascorrere una giornata in alta quota anche con tutta la famiglia.

Infatti, i bambini nati dopo novembre 2015 avranno lo skipass gratuito, purché uno dei genitori ne abbia acquistato uno.

Ma cos’ha di speciale Campo Felice? Un impianto di ultima generazione ad automazione integrale, dotato di 380 cannoni per innevare oltre 35 km di discese, una tecnologia d'avanguardia che assicura la massima produzione di neve, anche alle temperature marginali, e l'utilizzazione di tutte le ore di freddo, 40 sonde di rilevamento termico dialogano costantemente con il computer che, al verificarsi delle condizioni idonee, dispone la messa in funzione dei 380 cannoni dislocati lungo le piste. Potrete fare sport sempre, anche in caso di nebbia, perché le piste confluiscono in un ampio plateau.

Inoltre gli impianti di risalita di Campo Felice garantiscono con 9 seggiovie, 2 sciovie, 3 tappeti, 1 manovia per una portata complessiva di 23.000 persone l'ora, un accesso pratico e veloce alle piste. E non mancano ristoranti, hotel e negozi per lo shopping.

Condizioni dell’offerta

Il costo dello skipass per Campo Felice per la stagione 2021/2022 è di 32 euro al giorno, ma approfittando dell’offerta di IlPescara potrete acquistarlo solamente a 22 euro!

Per acquistarlo, basta collegarsi alla pagina del nostro eshop e concludere la procedura di pagamento. Subito dopo si riceverà una mail con la conferma dell’ordine e una seconda contenente lo skipass in formato pdf.

Obbligatorio l’acquisto della Key Card (da acquistare a parte) che ha un costo di 2 euro: semplifica il passaggio ai tornelli e non necessita di obliterazione. Chi la possiede già, potrà esibirla senza costi aggiuntivi.

Gli skipass sono validi per ogni fascia d’età, per un giorno feriale o festivo a scelta e dal giorno successivo all’acquisto fino alla fine della stagione sciistica 2021/2022.

Per attivare lo skipass, basta presentarsi alle casse presenti nella stazione di Campo Felice o alle pick-box e ritirare la propria Key Card.

Green pass

Quest’anno per sciare è necessario essere in possesso di Green Pass (vaccinato, guarito o testato). Esonerati solo i minori di 12 anni, che non dovranno possedere la certificazione verde. Per accedere agli impianti la mascherina è obbligatoria.

Insomma, cosa state aspettando? Approfittate dell’incredibile offerta per comprare gli skipass per Campo Felice che IlPescara regala a tutti i suoi lettori.

Cliccate qui e acquistate gli skipass per godervi una splendida giornata in alta quota a Campo Felice!