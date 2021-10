Sport green: le 10 innovazioni più sostenibili

Anche lo sport diventa più green con una serie di innovazioni, ideate e realizzate appositamente per il mondo sportivo.

È proprio lo sport, secondo quanto rivelato dall’Agenda di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite il più importante abilitatore di sostenibilità.

La rivoluzione green passa per gli eventi sportivi grazie al Comitato Olimpico Internazionale che ha pubblicato una vera e propria guida nel 2006 dal titolo “Sport, Environment e Sviluppo Sostenibile”.

Nei modelli di business e pianificazioni, il mondo dello sport è stato caratterizzato da proposte e creazioni sempre più sostenibili, a cominciare dalle strutture. Si utilizzano energie rinnovabili, si creano sistemi di illuminazione a Led e si ricicla l’energia, condivisa da tutte le attrezzature presenti.

Sustainable revolution: padel, calcio e altri sport

Un importante aiuto verso una svolta sempre più green arriva da Z Padel Club.

“In quanto startup innovativa, facciamo della sostenibilità uno dei nostri pilastri. Grazie alla location temporary in Piazza Gae Aulenti a Milano abbiamo avuto la possibilità di mettere in mostra un progetto di «container architecture. Abbiamo utilizzato, dove possibile, dei container per ridurre al minimo il cemento e, soprattutto, perché gli stessi container sono di rapida installazione e di veloce realizzazione. Il nostro obiettivo, in ottica futura, è diventare un’azienda B Corp, ovvero una realtà che si distingue da tutte le altre sul mercato perché, oltre a perseguire un profitto, si innova di continuo per massimizzare il proprio impatto positivo verso dipendenti, ambiente e tutti gli stakeholder. Scegliamo, quindi, volontariamente e formalmente di produrre benefici di carattere sociale e ambientale nello stesso momento in cui cerchiamo di centrare i risultati e i traguardi economici e operativi che ci poniamo giorno dopo giorno” afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club.

Anche il mondo del calcio, attraverso gli stadi, guarda all’eco-sostenibilità e ciò vale anche per il settore del football.

Innovazioni anche per il surf, baseball, tennis e hockey. A questo punto non ci resta che scoprire quali sono le 10 innovazioni e iniziative green del mondo sportivo, che hanno rivoluzionato il settore:

1. La container architecture applicata ai club di padel;

2. Il legno utilizzato come materiale per la realizzazione di uno stadio di calcio;

3. I pannelli solari e le turbine eoliche sfruttate come fonti di energia per gli stadi di football americano;

4. Una tavola da surf realizzata interamente con bottiglie di plastica riciclate;

5. Una pallina da tennis ecologica e ad alte prestazioni, poiché priva di aria pressurizzata;

6. Una tecnologia basata sull’utilizzo dell’anidride carbonica per la creazione di un campo da hockey olimpico;

7. Reti da pesca rivalutate in quanto reti da pallavolo;

8. Un campo da basket interamente realizzato con scarpe riciclate;

9. Una mazza da cricket sviluppata con le canne di bambù;

10. L’iniziativa “The Green Warrior” made in rugby per coinvolgere e sensibilizzare anche le realtà scolastiche locali.