Esercizi total body per preparare il corpo all’estate

Si avvicina la prova costume, l’estate è alle porte e fare un po’ di allenamento non guasta. Per coinvolgere tutto il fisico, è consigliabile praticare degli esercizi total body. Non è necessario esagerare, se si è alle prime armi o se non ci si allena da tempo.

La prima cosa da fare, in ogni caso, è combattere la pigrizia, che è il più grande ostacolo per chi vorrebbe allenarsi ma non lo fa. Per contrastarla, quindi, conviene effettuare esercizi semplici e fattibili, così da non avere alcuna scusa. Gli obiettivi da porsi devono essere realistici. Il livello di allenamento aumenterà naturalmente col tempo. Oltretutto il total body leggero non richiede uno spazio ad hoc, come la palestra: si può praticare anche a casa. Vediamo ora quali sono gli esercizi da fare.

Il riscaldamento è fondamentale: basta effettuare stretching, così da risvegliare i muscoli, e allungamento muscolare. In un secondo momento si farà attività cardio, da una corsa moderata ai salti sul posto.

Ora diamo il via all’allenamento total body vero e proprio: saltelli laterali, step (sali e scendi da un gradino) ed effettuare 20 ripetizioni per gamba.

Dalla posizione sdraiata sollevare la schiena, tenere le gambe piegate, piedi e spalle a terra: alzare e scendere per 20 ripetizioni.

Addominali: da sdraiati, alzare le gambe perpendicolari al pavimento e facendo 20 crunch.

Sempre a terra ma a pancia in già, mettersi su gomiti e poggiare le punte dei piedi: sollevare prima una gamba e poi l’altra per 20 volte.

In piedi a gambe divaricate e piedi paralleli, fare 10 affondi a sinistra e dieci a destra.

Ripetere il circuito 3 volte con 15 secondi di riposo tra un esercizio e l’altro. Fare infine nuovamente l’allungamento dei muscoli.

Pian piano è possibile aumentare il numero degli esercizi e il peso, usando manubri o bande elastiche.