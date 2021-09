Interno coscia: esercizi mirati per tonificarlo e consigli alimentari

La zona dell’interno coscia per molte persone è ritenuta la più critica. Tuttavia, per migliorarne l’aspetto, è possibile correggere l’alimentazione e soprattutto effettuare degli esercizi mirati per tonificarlo.

Cosa mangiare

Chi solitamente accumula molto grasso nella zona delle cosce o comunque dall’addome in giù, dovrà certamente cambiare l’alimentazione, preferendo cibi drenanti ed evitando quelli troppo salati e zuccherati.

Tuttavia non bisogna mai eliminare alcune categorie, come i carboidrati. Per migliorare l’aspetto delle cosce è anche utile effettuare dei bendaggi per drenare la zona e dire addio alla ritenzione idrica.

Preferite, quindi, carni magre, pesce e legumi ma soprattutto tanta frutta e verdura oltre che bere circa 2 litri di acqua al giorno.

Fitness: gli esercizi per l’interno coscia

Per migliorare l’aspetto dell’interno coscia, per renderlo più sottile e tonico, ecco una lista di 3 esercizi fisici da effettuare regolarmente.

Squat a parete. Con la schiena ben schiacciata contro il muro e i piedi divaricati, flettere le gambe e restare in questa posizione per qualche secondo, poi tornare alla posizione di partenza. Fare 3 o 4 serie da 10 movimenti, con riposo breve.

Affondi. In piedi con gambe divaricate: contrarre addominali e glutei, portare un piede avanti e spingere verso il basso senza toccare terra. Tornare alla posizione di partenza e poi cambiare piede.

Squat. In piedi con le braccia sollevate in avanti, flettere le ginocchia e scendere verso il basso mantenendo la schiena dritta. Scendere e risalire. Ripetere l’esercizio 20/30 volte.