Come guidare lo slittino da neve senza farsi male

Anche chi non ha mai sciato o non è mai stato sulla neve si mette alla prova con lo slittino da neve. Ma come si guida? I più coraggiosi proveranno a cavalcarlo imparando direttamente sul campo innevato, ma altri avranno bisogno di qualche consiglio per potersi divertire in tutta sicurezza.

Per guidare lo slittino da neve in verità bisogna tenere conto di pochi elementi e stare principalmente attenti alla postura. Solo in questo modo si eviteranno colpi potenzialmente bruschi.

Si inizia, ovviamente, cavalcano lo slittino da neve e dandosi una spinta con i piedi per partire. Per rallentare o fermarsi bisogna distendersi all’indietro, tenendo ben salde le cinghie in dotazione. Per sterzare invece, basta inclinarsi.

Tutti i movimenti saranno fluidi e naturali, basta farsi trasportare senza farsi prendere dal panico. È inoltre importante, per una bella esperienza, divertente e appagante, scegliere lo slittino giusto tra quello in legno, la padella (a forma di fiocco) in plastica o bob, in metallo, dotato di volante.