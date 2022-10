Vita sedentaria: come accelerare il metabolismo e bruciare grassi stando seduti

Sono molte le persone che, per lavoro, svolgono una vita sedentaria. La scarsa o totale assenza di movimento ha pesanti effetti sul proprio corpo, quindi sulla salute. Stare seduti a lungo causa danni a collo, schiena, spalle e gambe, aumenta il rischio di diabete e altri disturbi.

Un problema che riguarda tutte le persone che stanno troppo tempo sedute, obbligate davanti un pc o magari alla guida in auto.

Una soluzione, però, sembra arrivare dall’università di Houston, in Texas, dao professore di salute e prestazioni umane Marc Hamilton. Dopo anni di ricerca, insieme ai suoi colleghi, Hamilton ha scovato un piccolo movimento del muscolo soleo (nel polpaccio) che mitiga diversi aspetti negativi della vita sedentaria.

L’esercizio da fare per accelerare il metabolismo e bruciare grassi è chiamato soleus push up (spu). Permette di attivare il muscolo soleo in modo diverso rispetto a quando si cammina o si sta in piedi. Un muscolo spesso sottovalutato, che invece può ottimizzare lo status di salute.

Sul muscolo soleo

Il muscolo soleo, che si trova nel polpaccio, si attiva ogni giorno per compiere naturali attività: stare in piedi, camminare e correre, bilanciare o anche ballare. Il soleo sta dietro la gamba tra i muscoli della caviglia e quelli del ginocchio. Stimolato adeguatamente, potenzia il metabolismo dei grassi.

Lo studio

Lo studio di Hamilton e la sua equipe, pubblicato sulla rivista iScience, ha coinvolto 25 persone con vari stili di vita (sedentario, attivo). I partecipanti hanno eseguito il soleus push up da seduti e sono stati utilizzati monitor e biopsie del muscolo per interpretare i risultati.

Le flessioni del soleo hanno migliorato del 52% l’escursione glicemica e ridotto del 60% il fabbisogno di insulina nelle 3 ore successive l'ingestione di una bevanda a base di glucosio.

Soleus push up e metabolismo dei grassi

Attivare correttamente il soleo porta a un raddoppiamento della normale velocità del metabolismo ossidativo nel periodo di digiuno tra i pasti. Inoltre il metabolismo resterà attivo per ore.

L’esercizio

Come si svolge il soleus push up? Si sta seduti con i piedi appoggiati a terra e i muscoli rilassati.

Da questa posizione, alzare il tallone mentre la parte anteriore del piede resta ferma. Il tallone deve raggiungere il massimo del movimento. In seguito rilasciarlo passivamente per tornare in basso.

Anche se può sembrare semplice, questo esercizio richiede una grande concentrazione e ottime capacità di gestione.