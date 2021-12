Quali sono i tessuti plastic free? 10 materiali (davvero) ecologici

In commercio ci sono diversi prodotti ecologici e tra questi anche tessuti plastic free, che riguardano, quindi tutto l’ambiente tessile. Dopo l’eliminazione di buste e piatti di plastica in favore di materiali green, l’abbigliamento cambia volto. Secondo uno studio pubblicato dalla BBC, un capo su 2 è composto da plastica: il 49% dei 10.000 prodotti presi in esame risulta interamente realizzato in poliestere, acrilico, nylon ed elastan.

Anche se economiche e durevoli, queste fibre sintetiche richiedono grandi quantità di energia per essere prodotte, contribuendo al rilascio di microplastiche nell’acqua, nell’aria e anche nell’organismo umano.

Acquistare vestiti e accessori in plastica riciclata è una buona idea? Non proprio: secondo il Financial Times questa scelta potrebbe essere più dannosa di quanto si creda, in quanto la plastica usata per i vestiti, non può essere nuovamente riciclata.

Non sono ecologici nemmeno Pu (finta pelle) e Pvc, secondo la rivista scientifica Popular Science.

Tessuti green e il ruolo della pelle

Secondo Annalisa De Piano, co-fondatrice di Be Green Tannery, conceria campana orientata alla sostenibilità, una possibile via è scegliere materiali in grado di durare nel tempo. Una volta giunti al loro fine vita, avrebbero un impatto minore sull’ambiente. I prodotti in pelle, in verità, danno una seconda vita al un prodotto di scarto dell’industria alimentare.

Tuttavia l’industria tessile si sta muovendo su più fronti. In Svezia è stato creato un tessuto naturale e idrorepellente, che permette di evitare l’utilizzo di prodotti chimici per creare impermeabili, mentre in India si sta investendo molto sulla juta come materiale tessile.

L’inquinamento derivante dalla plastica potrebbe triplicare nel giro di poco tempo: nell’oceano Artico, rivela la rivista Nature, si concentrano 40 particelle di microplastiche per metro cubo, soprattutto derivanti dal poliestere.

10 tessuti senza plastica

A questo punto non ci resta che scoprire quali sono i 10 tessuti plastic free per fare del bene alla Terra e a se stessi: