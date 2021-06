Classifica dei migliori solari 2021 secondo Altroconsumo, che svela anche i peggiori

Fondamentali per evitare scottature ed eritemi

Altroconsumo ha individuato, dopo aver eseguito vari test, quali sono i migliori solari 2021 ma ha anche stilato la classifica dei peggiori. Fondamentali per evitare scottature ed eritemi e per proteggere la pelle dei bambini e degli adulti da secchezza e invecchiamento precoce, i solari presi in considerazione, crema e spray, hanno fattore di protezione 30, 50 e 50+.

La classifica è stata stilata tenendo conto della presenza di ingredienti critici, dell’efficacia del solare e sono stati valutati l’effetto da interferente endocrino, la tossicità nei confronti di pesci e alghe, degradabilità, la bioaccumulabilità e il rischio per i coralli.

Ingredienti “cattivi”

Gli ingredienti che non dovrebbero esserci nei solari, perché in grado di interferire con il sistema ormonale (interferenti endocrini), sono propylparaben, butylparaben e ethylhexylmethoxicinnamate.

La fragranza buthylphenyl methylpropional è anche da evitare ed è stata inoltre bandita dal 1° marzo 2022 insieme a tutte le profumazioni allergeniche.

Migliori solari 2021

Di seguito vi sveliamo i migliori solari 2021, scelti anche in base al prezzo:

Nivea Sun Protect & Bronze spray solare con attivatore di melanina (Qualità ottima) Piz Buin Moinsturing Sun Lotion (Qualità ottima) Biotherm Spray Solaire Lacté Hydratant ultra leger (Qualità buona) Piz Buin Instant Glow Skin Illuminating – sun spray (Qualità buona) Nivea Sun Protect & Bronze (Qualità buona) Garnier Ambre Solaire spray protettivo (Qualità buona).

Anche le creme solari di Eucerin e Garnier Ambre Solair Kids sono state giudicate buone.

Solari peggiori 2021

La classifica dei peggiori solari 2021 tiene conto anche del rapporto qualità/prezzo: