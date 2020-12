5 scrub fai da te, per un’esfoliazione naturale

Per una pelle levigata e luminosa è importante eseguire lo scrub su corpo e viso ma anche sul cuoio capelluto, sulle labbra e sui piedi. Si tratta di un trattamento di bellezza essenziale, che si può fare anche fai da te. Infatti questo prodotto si può realizzare con molti ingredienti che si trovano nella dispensa in cucina.

Cos’è lo scrub

Scrubbare è il termine straniero per indicare il verbo esfoliare. Si tratta di un’azione meccanica che rimuove cellule morte e impurità della pelle attraverso l’azione dei micro-granuli contenuti all’interno del prodotto e dei suoi principi attivi. Effettuare questa operazione restituirà una pelle luminosa, permettendo di dire addio al grigiore.

Per ottenere un ottimo risultato, bisogna esfoliare una volta alla settimana.

Le ricette per lo scrub fai da te non sono tutte uguali e cambiano soprattutto perché le zone da trattare sono molto diverse tra loro.

Consiglio: prima di procedere con lo scrub, se potete, fate un bagno di vapore per far aprire i pori e preparare la pelle all’esfoliazione, così da ottenere una pulizia più profonda.

1.Scrub viso

È il più delicato e meno abrasivo, da fare due volte alla settimana con:

1 cucchiaino di zucchero

3 cucchiai di olio d’oliva o di mandorle

2 cucchiai di miele

Versare lo zucchero in una ciotola e mettere olio e miele. Mescolare bene e amalgamare bene. Ora non resta che prelevare un po’ di prodotto e distribuirlo sulla pelle del viso inumidita. Massaggiare delicatamente con movimenti rotatori e insistere particolarmente su baso e mento. Infine risciacquare con acqua fredda, per far restringere i pori.

2.Scrub per labbra

Essenziale in inverno per rimuovere pellicine e per favorire i trattamenti. Si fa con:

1 cucchiaio di zucchero

1/2 cucchiaio di olio d’oliva o di cocco

un po’ di miele

Per prepararlo basta mescolare lo zucchero con l’olio e ottenere un composto dalla consistenza pastosa. Applicarlo sulle labbra ed eseguire movimenti circolari con le dita. Lasciare in posa per 3-5 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Applicare in seguito un balsamo nutriente e levigante. In alternativa, si può stendere un velo di miele sulla bocca per un trattamento naturale intensivo. Lasciare in posa per circa 10 minuti, rimuovere con un panno e risciacquare.

3.Scrub per i capelli

Per rimuovere le impurità dal cuoio capelluto e il sebo, oltre che le polveri sottili derivanti dall'inquinamento atmosferico e le cellule morte. Ingredienti:

1 cucchiaio di olio di cocco

1 cucchiaio di sale marino

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di aceto di mele

Versare in una ciotola olio di cocco, miele, aceto di mele e sale marino. Mescolare bene e applicare il composto sulla cute. massaggiare delicatamente per qualche minuto, lasciare in posa per altri 5 minuti e risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

4.Scrub corpo

Per una pelle luminosa e levigata, pronta a essere idratata. Ingredienti:

5 cucchiai di sale marino

5 cucchiai di olio d'oliva o di avocado, indicato per la pelle secca

In una ciotola unire sale marino e olio d'oliva - o, in caso di pelle molto secca, olio d’avocado, denso e nutriente. Mescolare e ottenere una crema omogenea. Applicare sulla pelle asciutta o inumidita, massaggiare con delicatezza e risciacquare con acqua tiepida.

5.Scrub piedi

Ideale per far tornare i piedi morbidi e in caso di talloni secchi. Si fa con:

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaio di olio extravergine

2 gocce di olio essenziale

In una ciotola mescolare tutti gli ingredienti e ottenere un composto omogeneo. Usare l’olio essenziale di menta piperita per ottenere anche un effetto fresco e anti-odore. Prima di esfoliare, fare un pediluvio, tamponare i piedi e applicare subito lo scrub. Massaggiare per una decina di minuti, risciacquare e applicare una crema idratante.