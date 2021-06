Moda: le 9 tendenze dell’estate 2021

Colori, must have e dettagli

La moda estiva si caratterizza di capi di abbigliamento e accessori oltre che colorati anche abbelliti da stampe marine. Scopriamo allora quali sono i must have da comprare, in linea con le ultime tendenze fashion, anche approfittando dei saldi estivi.

Leisurewear

Sul fronte abbigliamento vince ancora una volta lo stile rilassato, complici anche le chiusure degli scorsi mesi. Preferite, quindi, vestiti comodi e confortevoli.

Scamosciato

Suede, o scamosciato: il ritorno di una tendenza che affonda le radici negli anni ’70 e che torna a conquistare in particolar modo giacche e gilet marroni con frange.

Minidress nero

L’abito corto, nero e attillato, possibilmente in satin come i modelli sottoveste, è ancora di moda. Si può indossare anche di giorno, con un paio di ciabattine in città e per andare al mare.

Camicia rosa

Il rosa è diventato uno dei colori protagonisti della calda estate e tra le varie proposte imperdibili vi segnaliamo la camicia rosa, come quella proposta dalla casa di moda Valentino. Lunga, fluida o anche annodata, purché sia la protagonista dei vostri look.

Shorts

A vita alta, attillati o svasati, tanto da ricordare delle gonnelline skater, i pantaloncini sono ancora di moda, in particolar modo gli shorts di jeans vintage.

Scarpe flat

Le scarpe rasoterra continuano a essere la vera ossessione delle case di moda e delle influencer, comode per correre tutto il giorno sotto il solleone.

Espadrillas

Sempre a proposito di scarpe basse, seppur ce ne siano anche di alte e con zeppa, ecco a voi le espadrillas, le calzature più estive che ci siano.

Borse oversize

Le maxi borse, che per troppo tempo sono state messe da parte in favore di quelle mini e i modelli a tracolla, sono tornate di moda, soprattutto se portate a spalla.

Yellow Illuminating

Il giallo, o per meglio dire il Yellow Illuminating, è il colore moda dell’anno secondo Pantone e sicuramente quello perfetto per questa stagione estiva. Usatelo nei vostri look!