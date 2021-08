Estate: mare, sabbia e sole per una pelle rinnovata e levigata

Le 10 regole per sfruttare e prolungare gli effetti positivi delle giornate in spiaggia

In estate bisogna prestare attenzione a come esporsi al sole per evitare scottature ed eritemi, ma è anche vero che mare, sabbia e sole sono alleati di bellezza. Una giornata in spiaggia può trasformarsi in una sessione di spa.

A rivelarlo è il dermatologo Marco Marconi, del team di esperti di MioDottore – piattaforma leader nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner – che ha condiviso le 10 regole per sfruttare e prolungare gli effetti positivi delle giornate in spiaggia.

10 cose da fare in spiaggia per una pelle sublime

Di seguito i consigli dell’esperto per migliorare il proprio aspetto estetico, proprio come se ci si trovasse in una spa, quando si è al mare.

1. Insabbiature: un vero toccasana per la pelle.

2. Passeggiate in acqua: ideali per tonificare la muscolatura.

3. Camminate sul bagnasciuga: perfette per migliorare la circolazione.

4. Coccole di crema: è bene applicare adeguatamente il prodotto solare per avere una pelle bella e protetta.

5. Non solo acqua di mare: è importante idratarsi costantemente bevendo due litri di acqua al giorno, per migliorare il proprio organismo e avere una pelle sana.

6. Mai dimenticare i capelli: è fondamentale proteggere anche la chioma e utilizzare spray solare per evitarne il danneggiamento.

7. Scrub con sabbia e acqua di mare: combinati insieme, questi due elementi combattono le callosità di mani e piedi.

8. Pausa ombra: se ci si ritaglia dei momenti per riposare lontano dai raggi solari e indossare cappelli, i danni da uv e le macchie solari saranno limitati.

9. Idratazione per la pelle: dopo la giornata di sole è basilare utilizzare prodotti che nutrano l’epidermide.

10. Doposole come miglior amico: è indispensabile per consentire alla pelle di migliorare nell’aspetto e al tempo stesso per combattere l’azione sfavorevole dei raggi uv.

E una volta tornati a casa, va libera a impacchi idratanti per i piedi e maschere viso all’avocado.