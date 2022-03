Come combattere ansia e stress: 5 modi efficaci

Malattie del nuovo millennio, ansia e stress accompagnano la vita di moltissime persone. Sono causate da ritmi frenetici e standard altissimi: sentirsi sempre sotto pressione è ormai cosa nota.

Lo stress è la normale risposta psicologica e fisiologica dell’organismo. Quando diventa uno stato perenne, parliamo di ansia, che può generare conseguenze serie.

Il corpo reagisce con disturbi, quali mal di testa o pancia, insonnia e scarsa autostima e forte nervosismo.

Ridurre l’esposizione a ciò che genera stress non è semplice, ma ci sono dei modi efficaci per combattere e tenere sotto controllo queste condizioni.

1.Respirare

L’esercizio della respirazione consapevole tiene sotto controllo l’ansia. Dedicarsi ogni giorno del tempo per mettersi in una posizione comoda, spalle rilassate e schiena dritta. Con gli occhi chiusi fare dei respiri profondi con naso e bocca e concentrarsi sul respiro della pancia.

2.Consapevolezza

Bisogna essere consapevoli di soffrire di stress, individuare le fonti che lo generano e affrontare le emozioni negative analizzandole. A volte il problema è meno grave di quanto si creda.

3.Chiedere aiuto

Chiedere aiuto è un’ottima forma di sostegno e support. La condivisione con persone fidate aiuta a ritrovare la calma.

4.Concedersi tempo

Fermarsi e distrarsi è un modo per fare un reset. Concedetevi tempo per fare ciò che vi rilassa (un bagno caldo, sentire musica, una coccola).

5. Fare esercizio fisico

Fare esercizio fisico è un’ottima forma per combattere stress e ansia e per sfogarsi. Muoversi favorisce la produzione di endorfine, che donano sensazioni di piacere, gratificazione e felicità, e che ci aiutano a contrastare e situazioni spiacevoli. Bastano meno di 30 minuti al giorno, a bassa intensità, per ottenere dei buoni risultati.