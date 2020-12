I migliori rimedi per i capelli grassi per dire addio all’effetto unto

Chi ha i capelli grassi è sempre alla ricerca di qualche soluzione per evitare l’antipatico effetto unto. Dallo shampoo al balsamo, che spesso viene evitato proprio per non ‘ingrassare’ ulteriormente la chioma, ci sono varie accortezze da seguire per limitare lavaggi frequenti e capelli sporchi.

Prima però di capire quali sono i rimedi per i capelli grassi, bisogna innanzitutto individuarne le cause.

Cause dei capelli grassi

Unti e spenti, spesso piatti e soprattutto appesantiti, i capelli grassi tendono a sporcarsi rapidamente e a lucidarsi. Possono anche essere accompagnati da forfora, prurito al cuoio capelluto e cattivo odore.

La seborrea è la causa principale: si tratta della produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole sebacee che si trovano a livello del cuoio capelluto. Il sebo ha una funzione protettiva e rende la pelle morbida e idratata, ma a volte può essere fuori controllo e accumularsi eccessivamente.

Oltre alla seborrea, ci sono altri fattori che incidono sui capelli grassi:

lavaggi con prodotti aggressivi o inadeguati;

uso frequente di prodotti per lo styling (lacche, gel, spume, cere…);

inquinamento;

passare spesso le mani tra i capelli o spazzolarli con frequenza.

Rimedi per capelli grassi

La prima soluzione è quella di utilizzare prodotti specifici, quindi shampoo e balsamo sebo-normalizzanti. È importante ricordare che questi prodotti possono essere diluiti in acqua, per risultare ancor meno aggressivi.

Prima di effettuare il lavaggio può rivelarsi estremamente utile fare un’esfoliazione al cuoio capelluto ed è possibile procedere con prodotti già pronti all’uso o realizzare uno scrub per capelli fai da te.

Capelli grassi e forfora

I capelli grassi possono presentare anche forfora o prurito, o entrambi. Il prurito può essere uno dei primissimi sintomi con cui si manifesta la forfora, ma può derivare da moltissime cause diverse tra loro.

Sono utili in tal caso shampoo specifici antiforfora per capelli grassi, arricchiti con ingredienti attivi antifungini e sostanze rinfrescanti.