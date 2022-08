Alimentazione anti-invecchiamento: i nutrienti che favoriscono la giovinezza

La giovinezza passa anche dall’alimentazione. Rallentare l’invecchiamento, senza ricorrere a bisturi o altre pratiche più o meno invasive, è possibile scegliendo correttamente cosa mangiare. Non esistono privazioni, piuttosto scelte consapevoli per nutrirsi bene e vivere a lungo, in salute.

Ciò che è fondamentale, e che è alla base della dieta mediterranea, è far ruotare i cibi per evitare carenze nutritive.

Questo perché tutti i nutrienti sono fondamentali per il corretto funzionamento del corpo, un principio condiviso da ormai l’intera comunità scientifica.

Tuttavia, è bene sapere che esistono una serie di alimenti anti-age, in grado di rendere la pelle più tonica e giovane.

Il collagene è certamente il più importante, definito il mattone che sostiene la pelle e la sua compattezza. Prodotto naturalmente dal corpo, dopo i 25 anni la produzione comincia a diminuire, fino ad arrivare intorno ai 50 anni con una produzione molto rallentata. Rallentando la sua produzione, compaiono rughe e solchi sul viso. Ecco perché bisogna integrarlo assumendo pesci grassi, come il salmone, uova e manzo magro.

Anche lo zinco è estremamente importante contro la formazione di rughe, cellulite e smagliature. Lo troviamo in semi di zucca, di girasole, nei pinoli, negli anacardi e nei semi di sesamo.

Il licopene rafforza le difese antiossidanti e controlla la sintesi di proteine del derma; è contenuto in papaya, frutti di bosco e frutti rossi.

È inoltre importante assumere ogni giorno due litri di acqua, mangiare due frutti al dì, limitare il consumo di cibi grassi.

Una sana alimentazione deve essere sempre accompagnata da una buona attività fisica, che eviterà lo svuotamento dei tessuti e dei muscoli.