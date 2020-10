Come preparare infusi e tisane di bellezza: le migliori ricette

La stagione autunnale fa venire gran vogli di infusi caldi e questo è il periodo giusto per iniziare a preparare le tisane di bellezza e godere dei loro benefici. Tante sono le proprietà che possono avere, in base agli ingredienti scelti. Ma, attenzione, conviene acquistare erbe direttamente in erboristeria, per avere anche i consigli dell’esperto erborista, piuttosto che quelle industriali nei supermercati.

Sono idratanti, drenanti e possono supportare diete, attività fisica e trattamenti.

Per preparare la tisana bisogna far bollire l’acqua, aggiungere un cucchiaio di miscela, lasciare in infusione per il tempo necessario (dai 5 ai 20 minuti) in un contenitore con coperchio chiuso e gustarla meglio se calda. Tuttavia è anche possibile conservarla in frigo per un giorno o due al massimo.

Le ricette di bellezza

Di seguito vi elencheremo una serie di tisane di bellezza, con relative ricette per la preparazione, ognuna caratterizzata da una specifica (snellente, anti-gonfiore, depurativa).

Tisana anticellulite e snellente - per preparare questa tisana utilizza una miscela a base di fucus, ribes, spirea, vite rossa, finocchio, frangula e menta; il fucus, infatti, contribuisce ad attivare il metabolismo, mentre la vite rossa stimola il micro-circolo, aiutando il drenaggio dei liquidi in eccesso e lo smaltimento dei grassi.

Raccomandazioni

È sempre consigliabile acquistare erbe, fiori e miscele in erboristeria: sono più efficaci rispetto alle tisane già preparate, facilmente reperibili nei supermercati. L’erborista vi illustrerà le proprietà e a questa figura potete chiedere nello specifico ciò di cui avete bisogno. Studierà per voi la miscela giusta e saprà consigliarvi.

Controindicazioni

Ci sono erbe che, a lungo andare, possono provocare effetti tossici:

Consolida maggiore - che contiene alcaloidi che possono causare danni permanenti al fegato in caso di uso costante e continuato;

Lobelia - che contiene alcaloidi dall'efficacia simile alla nicotina;

Digitalis - considerata fortemente velenosa a causa dell’elevato contenuto di glucosidi, concentrati principalmente nelle foglie.

Inoltre, è bene sapere che diverse erbe medicinali sono assolutamente da evitare in caso di gravidanza, avendo proprietà abortive: di conseguenza, se consumate da una donna incinta, potrebbero causare un aborto spontaneo.

Le più comuni sono: la noce moscata, il macis, la papaya, il melone amaro, la verbena, lo zafferano e l'olmo. Esistono poi delle erbe controverse o di dubbio effetto, cui bisogna comunque fare attenzione, come l'artemisia, la ruta, la mentuccia, la carota selvatica, il blu cohosh (Caulophyllum thalictroides), il tanaceto e il ginepro.