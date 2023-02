Gli istituti abruzzesi ambasciatori della sostenibilità alimentare con il progetto Increase e ora tutti possiamo farne parte

Anche gli studenti dell'istituto agrario Cuppari di Alanno e dell'istituto professionale di Villareia di Cepagatti, insieme a quelli del Serpieri di Avezzano, sono “Ambasciatori della sostenibilità” ed ora possiamo esserlo tutti diventando noi stessi custodi e allo stesso tempo “produttori” di nuove varietà di alimenti proteici vegetali naturali, nello specifico fagioli, che arrivano da tutto il mondo. Insomma tutti possiamo essere parte di un esperimento che se darà i risultati sperati ci regalerà nuove produzioni totalmente naturali e capaci di rispondere ai fabbisogni alimentari.

I due istituti della provincia di Pescara e quello della provincia aquilana sono già parte attiva del progetto Increase, un progetto che si pone come obiettivo quello di implementare una nuova tipologia di approccio per la conservazione, la gestione e la caratterizzazione delle risorse vegetali. Un approccio partecipativo che punta ad incrementare la produzione delle colture capaci di dare il giusto apporto di proteine rispondendo a quel cambio culturale che vede sempre meno presenti sulle tavole di tutto il mondo carni e latticini. Alternative che crescono in modo esponenziale grazie all'attenzione che i cittadini prestano nello scegliere sempre più un'alimentazione sana e rispettosa dell'ambiente. Per rispondere a questa richiesta sono necessarie nuove varietà e le risorse genetiche esistenti nella pianificazione delle colture devono essere adeguatamente sfruttate. Di qui l'idea che la caratterizzazione e il mantenimento delle risorse genetiche dei legumi alimentari e il loro sfruttamento nel pre-allevamento costituiscono il fulcro dello sviluppo sia di un'agricoltura più sostenibile che di prodotti alimentari più sani.

Concentrandosi su ceci, fagioli comuni, lenticchie e lupini, Increase attua un nuovo approccio per conservare, gestire e caratterizzare le risorse genetiche ed è guidato dai principi della Commissione Europea “open science, open innovation e open to the world”.

Gli studenti abruzzesi così come quelli di scuole di tutta Italia e non solo stanno già partecipando al progetto svolgendo attività nei campi della scuola (il Citizen scienze experiment-Cse). Ora possiamo farlo anche noi partecipando a questo esperimento di miglioramento genetico guidato dalla App “Increase Csa” utilizzabile dal cellulare e scaricabile gratuitamente

La data ultima per partecipare al è Il 28 febbraio 2023. Una volta scaricata l’App ed effettuata la registrazione, chi deciderà di aderire il set di materiali e le semplici istruzioni direttamente a casa propria dall’Università Agraria di Ancona.

Dopo il grande interesse ottenuto nei primi due round, con la partecipazione di oltre 7.000 cittadini da tutta Europa, la stagione di coltivazione del fagiolo del 2023 si preannuncia un altro successo per l'agro-biodiversità. Già dallo scorso anno, inoltre, i cittadini, sempre attraverso una specifica funzione implementata nell’App, possono scambiarsi direttamente fra loro i materiali che hanno coltivato e raccolto, consentendo una concreta realizzazione della conservazione decentralizzata delle risorse genetiche per questa specie. Il Citizen science experiment è aperto a chiunque voglia supportare la scienza con l'obiettivo di creare un impatto sull'ambiente e proteggere il mondo dalle tante anomalie a cui assistiamo e a tutto vantaggio delle prossime generazioni. Chiunque abbia uno smartphone e un campo, un giardino, una terrazza o un balcone e l'entusiasmo necessario per coltivare diverse varietà di fagioli è invitato a partecipare.

Dopo essersi preso cura di una specifica varietà di fagioli, ogni partecipante potrà documentare lo sviluppo e le varie fasi di crescita della pianta, attraverso il caricamento di foto e fornendo indicazioni sulle diverse caratteristiche riscontrate. Così facendo si consentirà ai ricercatori impegnati nel progetto Increase di valutare tutte le informazioni ricevute al fine di contribuire alla valorizzazione dell'agro-biodiversità in Europa.

Il Cse coinvolge 28 partner internazionali con l'importante obiettivo di promuovere il consumo e la coltivazione di legumi alimentari in Europa, anche rendendo la scienza e l'innovazione più interattive e globali.