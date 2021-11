Tutte le proprietà del pompelmo, i benefici e le controindicazioni

Il pompelmo è un agrume dalle numerose proprietà, conosciutissimo perché ricco di vitamine e perfetto per chi segue una dieta dimagrante. Disponibile sia rosa che giallo, nel suo succo si trovano magnesio, potassio, rame, calcio e ferro. È ipocalorico ma ha anche delle controindicazioni.

Proprietà

Oltre ai sali minerali, il pompelmo contiene vitamine A, C e B oltre a vantare proprietà antitumorali accertate.

Il suo succo favorisce l’eliminazione degli accumuli di grasso in eccesso, stimola la digestione e la diuresi. Drenante e dimagrante, è un agrume per questo molto consumato da chi è particolarmente attento alla sua linea.

Controindicazioni

Il pompelmo può compromettere alcune terapie farmacologiche. A causa della presenza della naringina, il pompelmo può influenzare lo smaltimento dei farmaci dall’organismo.

Tra i farmaci da tenere sotto controllo troviamo agenti soppressori, anti-ritmici, antibiotici, bloccanti del canale del calcio.

Benefici dei semi di pompelmo

Anche i semi di pompelmo contengono elementi preziosi per la nostra salute; hanno potere antiossidante e antinfiammatorio. Favoriscono la naturale azione antibatterica e svolgono un’azione antiallergica.

Come consumarli? In commercio sono disponibili degli estratti, per poterli consumare facilmente. Questi sono utili per combattere il mal di gola, il raffreddore, l’otite, la cistite, la colite, la stomatite e l’acne.

Ricette con pompelmo

Oltre al succo di pompelmo, l’agrume si può consumare insieme a piatti di pesce e insalatone.

Famoso è anche un cocktail, il sea breeze, che si prepara con 1 parte di vodka, 1 parte e 1/2 di succo di mirtilli rossi, 1 parte e 1/2 di succo di pompelmo e 5 cubetti di ghiaccio tritato, mescolare energicamente e decorare con una fettina di limone o di lime.