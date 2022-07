Mojito analcolico: come preparare il cocktail dell’estate fai da te

Avete voglia di un buon mojito analcolico? Questa bevanda, che è fresca e dissetante, prevede solitamente l’uso del rum bianco. Tuttavia è possibile preparare questo cocktail senza alcol, per poterlo gustare ovunque si vuole e quando si ha piacere di farlo.

Potrete preparare qualche bicchiere per sorprendere gli amici, anche le donne in dolce attesa, oppure farne una bella brocca da portare in spiaggia.

Vediamo quali sono gli ingredienti e il procedimento per preparare un buon mojito analcolico fai da te.

Ingredienti

50 ml succo di lime (circa 1 lime)

2 cucchiaini di zucchero di canna

1 rametto di menta

q.b. ghiaccio tritato

100 ml circa di acqua gassata o acqua tonica

100 ml circa di lemon soda

Fettine di lime e foglioline di menta per decorare

Strumenti utili: tumbler alto, pestello e tritaghiaccio (o mixer).

Procedimento

Lavare bene lime e menta. Tagliare il lime in quattro spicchi. Nel bicchiere mettere zucchero di canna, succo di lime, spicchi di lime interi, rametto di menta e pestare il tutto con decisione.

Tritare il ghiaccio e metterlo nel bicchiere. Versare l’acqua tonica e al limone in parti uguali. Mescolare e guarnire con foglie di menta e fettina di lime.