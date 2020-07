Dieta ed effetto yo-yo: 7 errori che fanno riprendere subito i chili persi

Seguire una dieta con una figura professionale esperta in nutrizione, consente di essere sempre controllato, ma se si procede con il fai da te, si commettono molte volte terribili errori, che mandano in fumo i risultati. Farlo ripetutamente, quindi mangiare libero e seguendo un regime duro, conduce al famoso effetto yo-yo. In pratica il corpo prima dimagrisce e poi recupera tutti i chili persi, anche più, in brevissimo tempo, andando ad alterare anche il metabolismo.

Vediamo quali sono i 7 errori comuni di chi segue una dieta.

1.Saltare i pasti

Saltare i pasti principali è controproducente, perché determina una fisiologica carenza di zuccheri, che spinge il cervello a desiderare più cibo per compensazione. In più rallenta il metabolismo.

2.Carboidrati addio

Molte persone credono che i carboidrati, quindi pasta, pizza e pane, fanno prendere peso e gonfino molto. È vero che eliminarli fa perdere peso velocemente, ma è anche vero che, alla lunga, si andrà incontro a una perdita di energia, tessuto muscolare e rallentamento del metabolismo

3.Eliminare i grassi

I grassi sono importanti, proprio come i carboidrati, ma bisogna preferire quelli “buoni”, che sono contenuti principalmente nell’olio Evo, nel pesce e nella frutta secca.

4.Cibi light

Non tutti i cibi dichiaratamente light, lo sono effettivamente. Bisogna sempre leggere le etichette, prima di acquistare un determinato prodotto.

5.Attenzione alle bevande

Per dimagrire e non prendere peso rapidamente, è necessario evitare o limitare le bibite gassate e zuccherate, perché anche queste contribuiscono al gonfiore di pancia e all’aumento di peso.

6.Dormire poco

La scienza lo ha dimostrato con vari studi: dormire poco fa ingrassare, perché non riposare il giusto fa aumentare il senso di fame.

7.Non esagerare con l’attività fisica

Per perdere peso, bisogna fare attività fisica, ma non è necessario esagerare. Vale sempre la regola “il troppo, stroppia”.