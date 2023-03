Despar Centro-Sud presenta il programma educativo “Le Buone Abitudini” per promuovere la sana alimentazione e stili di vita salutari

Bari, 13 marzo 2023 – Maiora, azienda operante nella Grande Distribuzione con il marchio Despar per il Centro-Sud, estende alle scuole primarie dell'Abruzzo il progetto “Le Buone Abitudini”, il programma pensato da Despar Italia per promuovere l’educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita.

Si tratta di un progetto innovativo nato con l’obiettivo di supportare scuole e famiglie, nel perseguire e raggiungere un concetto ampio di qualità della vita, con particolare attenzione ai temi della sana alimentazione, del movimento fisico e del rispetto per l’ambiente. “Le Buone Abitudini” rappresenta inoltre uno stimolante incentivo rivolto agli insegnanti per l’inserimento di queste importanti tematiche all’interno dei propri programmi scolastici.



Il programma è stato avviato nel 2006 in altre 4 Regioni italiane, e ha già coinvolto 330 istituti scolastici di 127 Comuni e formato oltre 120.000 alunni: una best practice che l’insegna Despar Italia punta ora ad estendere, oltre che in Abruzzo, anche in tutti gli altri territori in cui il Consorzio è presente.

“Le Buone Abitudini” è studiato come un ciclo educativo per accompagnare insegnanti, alunni e famiglie lungo tutto il cammino della scuola primaria, dalla classe prima alla classe quinta. La Piattaforma Digitale dedicata agli insegnanti è un programma completamente gratuito dove gli insegnanti potranno registrarsi con facilità e usufruire da subito di contenuti scientifici aggiornati e proposte interattive messi a disposizione come video, approfondimenti, materiali didattici digitali e stampabili, attività esperienziali in classe e in famiglia.

Nel dettaglio, il programma è strutturato in cinque percorsi di educazione alimentare curati e verificati in collaborazione con un team di specialisti e differenziati per ciascuna classe della scuola primaria. Attraverso una metodologia attiva di insegnamento, grazie alla quale i bambini possono approfondire e mettere in pratica quello che imparano con sperimentazioni pratiche e semplici azioni quotidiane, il percorso formativo permette così di sviluppare competenze e tematiche trasversali in linea con le indicazioni nazionali del MIUR.

La Piattaforma Digitale dedicata agli insegnanti fa parte di un progetto più ampio rivolto alle famiglie che potranno trovare a propria disposizione contenuti e materiali sul sito dedicato, oltre che sulla pagina Facebook e il canale YouTube de “Le Buone Abitudini”, con ricette, consigli degli esperti, attività manuali da svolgere insieme ai bambini.

«Attraverso la piena condivisione di questo progetto abbiamo preso l’impegno – spiega Grazia De Gennaro, Head of Communication di Maiora - di portare ogni giorno valore ai territori in cui siamo presenti, con l’obiettivo di essere parte attiva nella società, migliorando la qualità del vivere e dell’ambiente da cui otteniamo le risorse. Invitiamo i docenti a sposare questo programma educativo perché insieme possiamo accompagnare i più giovani a conoscere e a scegliere consapevolmente il meglio per la loro salute».



Per maggiori info è possibile consultare i canali social di Maiora e Despar Centro-Sud. Per ulteriori richieste provenienti dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici è possibile contattare il seguente indirizzo email.