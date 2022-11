Gli effetti collaterali delle cipolle che dovresti proprio conoscere

Si utilizzano per le preparazioni di numerose pietanze della dieta mediterranea e non solo. Tuttavia, le cipolle presentano effetti collaterali che in pochi conoscono. Soprattutto a crudo può provocare problemi non da poco. Vediamo quali sono per evitarli.

5 effetti collaterali delle cipolle

Come premesso, soprattutto se consumate spesso e in particolar modo a crudo, le cipolle possono provocare non pochi fastidi, dalle allergie ai bruciori. Conosciamo meglio i principali effetti collaterali delle cipolle.

Alito cattivo. L’alitosi è uno dei problemi più comunemente conosciuti legati al consumo di cipolle.

Reazioni allergiche. Le cipolle possono incrementare le reazioni allergiche al gruppo delle Liliaceae, la famiglia di cui fanno parte insieme ad aglio, asparagi e porro.

Bruciore di stomaco. Un consumo eccessivo di cipolle può causare bruciore di stomaco e reflusso gastrico. I soggetti che hanno un intestino particolarmente sensibile, dovrebbero evitare le cipolle o limitarne il consumo.

Bruciore agli occhi. Basta tagliare una cipolla per iniziare a lacrimare. Le cipolle infatti causano bruciore agli occhi ed è tutta colpa del metabolita solforoso contenuto al suo interno, che l’ortaggio rilascia quando le sue pareti cellulari vengono rotte. Il metabolita di zolfo raggiunge gli occhi, causa irritazione e lacrimazione. Tuttavia è possibile porvi rimedio usando un coltello molto affilato o trovando un altro modo per tagliare le cipolle per evitare di piangere.

Colon irritabile. I cibi difficili da digerire possono portare alla sindrome del colon irritabile. Le cipolle rientrano nel gruppo di alimenti denominati con l’acronimo Fodmaps, ossia che contengono un gruppo di molecole problematiche responsabili di una riduzione dell’assorbimento dell’acqua nel corpo (idrati di carbonio). Ecco perché, se consumate in elevate quantità, le cipolle possono provocare o aggravare i sintomi del colon irritabile.