Birra, protagonista delle festività natalizie al posto di spumante e champagne

Gli italiani hanno dimostrato di apprezzare la birra più di spumante e champagne durante le festività natalizie. Per 6 connazionali su 10 la birra incarna perfettamente la magia delle feste, soprattutto le bottiglie in edizione limitata. Quelle realizzate per le feste sono birre al profumo di spezie, con aroma fruttato e dal gusto morbido e avvolgente.

Secondo una recente ricerca di AssoBirra, il 60% degli italiani ritiene la birra un regalo perfetto per raccontare il desiderio di socialità.

Inoltre in questi giorni di festa sono tante le foto diffuse sui principali social, come Instagram, accompagnate dall’hashtag #ChristmasBeer.

Jude Law e Charlize Theron sono stati fotografati mentre rientravano a casa con una cassa di birra da stappare in occasione delle festività natalizie. Mentre, lo scorso anno, Leo Messi ha regalato una birra special edition a tutti i portieri battuti: 644 gol complessivi con la maglia del Barcellona celebrati con altrettante bottiglie personalizzate.

In Scandinavia fino al secolo scorso era abitudine portare un bicchiere di birra e un piatto di porridge all’elfo di Natale, Nisse, per entrare nelle sue grazie ed esprimere gratitudine.

L’Italia, un po’ come gli altri Paesi del mondo, si appresta a festeggiare con una buona bottiglia di birra.

In aumento la vendita delle birre artigianali, soprattutto sotto Natale, quando questo settore conosce un netto aumento.

Inoltre uno dei prodotti più venduti tra i regali di Natale 2021 è stato il calendario dell’avvento a tema birra.