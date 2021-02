Banana bread: la ricetta del dolce che ricicla le banane annerite e troppo mature

Di origine anglosassone, il banana bread è, letteralmente, un “pane banana”. È una ricetta molto gustosa e salva alimenti, perché si fa con banane mature e annerite che, di solito, in casa non vuole mai mangiare nessuno. Un modo come un altro per riciclare il cibo e per passare il tempo realizzando un piatto tipico e facilissimo da fare, perfetto per la colazione e per altri momenti dolci della giornata.

Il banana bread è molto soffice e gustoso, ma può essere ancor più ricco se volete aggiungere, a piacere, noci e nocciole tritate, gocce di cioccolato o magari farcirlo con frosting alla banana.

Ricetta

Ingredienti per uno stampo da 22x9cm:

Polpa di circa 4 banane 450gr

Farina 00 200gr

Burro 120 g

Zucchero 120 g

Uova 2

Cannella in polvere 1 / 2 cucchiaino

Lievito in polvere per dolci 6 g

Bicarbonato 3 g

Succo di limone q.b.

Sale fino 1 pizzico

Procedimento:

Privare le banane dalle bucce, tagliare a rondelle il frutto, versare tutto in una ciotola e aggiungere il succo di limone, per evitare che anneriscano.

Schiacciare le rondelle con una forchetta per ridurre il tutto a una purea.

In un'altra ciotola versare il burro ammorbidito a pezzetti e lo zucchero e lavorare con le fruste elettriche. Ottenuto un composto omogeneo, aggiungere le uova una alla volta, per incorporarle meglio, un pizzico di sale ed infine la purea di banane.

Mescolare con una spatola in silicone, unire la farina setacciata con bicarbonato e lievito. Infine aggiungere la cannella e mescolare con cura.

Versare l'impasto nello stampo e livellarlo. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 60 minuti.

A fine cottura, fare la prova dello stecchino prima di sfornare il banana bread. Aspettare che si raffreddi prima di sformarlo.

Il banana bread può essere accompagnato da burro, burro d'arachidi o confetture. Si può aromatizzare con vaniglia, da sostituire alla cannella. Si conserva per un paio di giorni se ben coperto, oppure si può congelare.