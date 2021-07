Alimenti più ricchi di vitamina C: ecco quali consumare

Essenziale per il nostro benessere, la vitamina C (acido ascorbico) è contenuta in moltissimi alimenti che possiamo consumare quotidianamente, per fare il pieno di energia.

La vitamina C protegge dalle infezioni, aiuta a formare muscoli, cartilagine, ossa, vasi sanguigni e collagene. È un potente antiossidante, quindi previene l’invecchiamento, ed è importate per immagazzinare il ferro.

Oltre che sottoforma di integratori, è possibile assorbire la vitamina C con una corretta alimentazione. Ecco quindi quali sono i 10 cibi più ricchi di vitamina C di cui non dovremmo fare a meno:

kiwi rucola fave ribes peperoni papaya broccoli fragole limoni e arance succo d’uva

Quanta vitamina C assumere quotidianamente?

Il fabbisogno giornaliero di vitamina C varia: un uomo avrà bisogno di 90 mg, mentre una donna circa 70 mg; in caso do gravidanza, bisogna aumentare leggermente il fabbisogno quotidiano.