Alimentazione sana: le 5 regole da seguire

Per stare bene è necessario nutrirsi correttamente e per riuscirci basta seguire poche ma semplici regole. Ultimamente sono sempre più i soggetti che si dichiarano attenti a cosa mangiano, secondo una ricerca di Kellogg e Ipsos, condotta su un campione di 1.000 persone tra i 18 e i 60 anni.

Per la quasi totalità degli intervistati – il 97% - la colazione è fondamentale, e per il 90% è essenziale l’esercizio fisico. Inoltre il 74% ha dichiarato di aver mantenuto o aumentato il livello di attività fisica.

Insieme alla dottoressa Manuela Mapelli, specialista in scienze dell’alimentazione, Kellogg ha stilato 5 regole per un’alimentazione sana e per raggiungere il benessere olistico.

1.Prima colazione

Fare bene la prima colazione è fondamentale per iniziare la giornata con il piede giusto. La dottoressa Mapelli, a tal proposito, dichiara che la colazione:

“assicura l’apporto di energia e nutrienti essenziali per cominciare bene la giornata. Prova una opzione di colazione bilanciata e completa con yogurt naturale, cereali, frutta fresca e mandorle”.

2.Spesa consapevole

Per non acquistare prodotti calorici, è necessario andare preparati con una lista della spesa al supermercato e mai affamati.

3.Allenamento costante

Per stare bene dentro e fuori, è necessario praticare sport.

4.Spuntini

Per spezzare la fame a metà mattina e pomeriggio, bisogna fare lo spuntino ed è importante sceglierlo bene: meglio puntare su frutta fresca o secca, yogurt e barrette ai cereali.

5.Mangiare con calma

Ciò che conta quando si sta a tavola è mangiare lentamente, assaporare bene i gusti, masticare con calma così da avere una buona digestione.