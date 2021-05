La miracolosa alga spirulina fa anche dimagrire? Tutta la verità

L’alga spirulina (Arthrospira platensis) è diventata una delle migliori alleate del benessere. Ha moltissime proprietà e numerosi benefici, tra cui anche dimagrire, ma prima di assumerla è importante conoscerla bene e capire perché in tanti la considerano miracolosa.

Cos’è la spirulina e proprietà benefiche

La spirulina è un’alga azzurra unicellulare che vive in laghi di acqua dolce con acque alcaline e calde. È ricca di proteine di origine non animale (55% - 65% del suo peso), amminoacidi essenziali, lipidi, ferro, rame, manganese e magnesio, e vitamine, tra cui il tocoferolo, alcuni carotenoidi (o provitamine A), l'inositolo e molte vitamine del gruppo B.

Contiene vitamina B12 in forme biologicamente non attive, motivo per cui non bisogna considerarla al pari di un integratore per colmare o prevenire la carenza di questa vitamina nella dieta.

Nutriente essenziale per aztechi e popolazioni dell'America Centrale fino al XVI secolo, l’alga spirulina oggi è disponibile sottoforma di compresse, fiocchi e polvere.

Gli studi scientifici condotti sull’alga spirulina al momento non rivelano se sia utile come trattamento estetico, avvelenamento da arsenico e per curare varie malattie fisiche.

Quello che sappiamo però è che la spirulina ha molti benefici, tra cui:

azione antiossidante;

prevenzione delle malattie cardiovascolari;

supporto nutrizionale nelle diete vegane e vegetariane;

sostegno ad atleti sottoposti ad allenamenti intensi;

protezione dell’organismo dai danni indotti dallo stress ossidativo e dall’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti.

L’alga spirulina fa dimagrire?

Non ci sono abbastanza evidenze scientifiche per accertarne l’efficacia. Tuttavia, grazie alla elevata concentrazione di proteine, la spirulina può essere utile a chiunque abbia bisogno di integrare minerali, in particolare il ferro, o necessiti di una fonte proteica supplementare.

Spirulina in cucina

Vediamo come usare l’ala spirulina in cucina.

Un centrifugato energizzante e rinvigorente aggiungendo dell’estratto secco di spirulina a zenzero, limone e carota.

Aggiungere l’estratto secco di alga spirulina all’impasto della pasta fresca o del pane fatto in casa, utilizzando farine integrali preferibilmente a basso tenore di glutine;

Mettere la spirulina al sale marino e al sesamo per insaporire contorni di verdure, primi e secondi piatti, ma anche a piatti freddi, insalate, zuppe e vellutate.

Avvertenze

Per evitare possibili effetti collaterali è importante assicurarsi che l'alga spirulina non sia contaminata da microcistine o anatossine, sostanze tossiche non prodotte direttamente dalla spirulina ma presenti per contaminazione. Queste possono causare disturbi gastrointestinali, battito cardiaco accelerato, shock e, a lungo termine e nei casi più gravi, cancro al fegato e decesso.