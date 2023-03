Giulia Di Quilio, Simona Molinari e Fabrizia D'ottavio per i 10 anni dell'agenzia di comunicazione Mediaplus di Pianella

L'agenzia di comunicazione Mediaplus srl di Pianella festeggia 10 anni di innovazioni con grandi nomi.

Tre le testimonial d'eccezione per questo importante anniversario: Simona Molinari, Giulia Di Quilio e Fabrizia D’Ottavio, atleta olimpica di ginnastica ritmica.

Mediaplus srl è stata avviata grazie all'intuito di Mirco Planamente, e che già nota nel settore della comunicazione online, ha festeggiato i suoi dieci anni di attività nel Caffè Letterario di Pescara la sera del 24 marzo.

A tre anni dall’apertura della sede romana, infatti, alcune personalità dello show business come la cantante Molinari e l’attrice Di Quilio hanno affidato a Mediaplus srl la realizzazione e la gestione del loro sito web: l’agenzia si è affermata nel settore della comunicazione digitale grazie ai servizi innovativi che fornisce a professionisti, aziende e personaggi dello spettacolo che desiderano promuovere la loro identità anche online e accrescere l'interesse mediatico.

La volontà di diventare digital partner dei personaggi del mondo dello spettacolo, nasce dalla consapevolezza che oggi il web è il nuovo palcoscenico digitale e lo sanno bene le ospiti dell’evento Simona Molinari, Giulia di Quilio e Fabrizia D’Ottavio. La loro presenza all’evento testimonia la volontà di Mediaplus di valorizzare il talento made in Abruzzo sotto ogni aspetto: musicale, artistico e sportivo. Per Giulia Di Quilio, attrice e performer di burlesque, è stato sviluppato un sito internet incentrato sul mondo professionale, ma anche personale dell’attrice e come sostiene lei stessa: «Il mio sito è innovativo, esperienziale, unico... direi che mi rappresenta a pieno! Grazie a Mediaplus sono riuscita ad avere un sito ufficiale glamour e sofisticato, dove mostrare i miei progetti professionali e di vita, senza le censure dei social».

Per Simona Molinari, cantautrice italiana dalla voce potente e ricca di influenze jazz, Mediaplus ha realizzato un sito web dove la musica dell’artista fa da protagonista; un progetto digitale sviluppato per condividere news, eventi e contenuti inediti con i fan della cantante: «Essere affiancata da Mediaplus è un gran sollievo. Fin da subito il team creativo è riuscito a trasformare ogni mia idea in qualcosa di unico e speciale. La passione e l’efficienza con le quali hanno realizzato il mio sito sono state eccellenti! Un grande grazie a Mirco Planamente per questa collaborazione».

In questi dieci anni, oltre e successi lavorativi, questa agenzia di comunicazione ha ottenuto due importanti attestati che la rendono la prima web agency certificata Uni En Iso 9001:2015 (Sistema di Gestione per la qualità) e Uni En Iso 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale) per le attività interne di progettazione e sviluppo di siti internet e di e-commerce, progettazione ed erogazione di servizi di marketing, web application e sviluppo app, graphic design e l’erogazione del servizio di assistenza hardware e software.