Eccidio delle Fosse Ardeatine, Anpi Pescara ricorda i due partigiani Ciavarelli e Finamore

"A distanza di 77 anni, Anpi Pescara intende rendere il giusto riconoscimento a due uomini che rischiarono la propria vita per la libertà e per il riscatto morale dell'Italia", si legge in una nota dell'associazione