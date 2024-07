Zucchero infiamma lo stadio Adriatico con il tour Overdose d’amore [FOTO-VIDEO]

La data di Pescara è stata annunciata solamente a dicembre, aggiunta a alle altre quattro previste inizialmente. Ieri, martedì 2 luglio, è stata la giornata dedicata a Zucchero Sugar Fornaciari e al suo tour Overdose d’amore.

Allo stadio Adriatico Cornacchia il cantautore, il portatore del blues in Italia, ha infiammato il palco con uno spettacolo straordinario.

Una ventina i brani che ha portato sul palco, tutti cantati insieme al pubblico con quel suo modo di fare elegante e gentile ma forte e deciso.

Cappello in testa, giacca ricamata e qualche cambio d’abito per Sugar, che al Cornacchia ha portato i suoi grandi successi, da Vedo nero a Così celeste, senza dimenticare la più turbolenta Baila, X colpa di chi? e Diavolo in me.

Ma il bluesman – Adelmo Fornaciari all’anagrafe – non ha dimenticato alcuni grandi classici tra i più emozionanti, come Miserere e Diamante. A concludere il concerto Senza una donna.

Con oltre 60 milioni di dischi venduti e una carriera straordinaria, Zucchero, dopo aver incantato il pubblico accorso a Pescara per assisterlo, si prepara alla prossima data, quella conclusiva, del tour Overdose d’amore 2024 prevista a Milano domani, 4 luglio, allo stadio San Siro.

Foto e video di Fabio Urbini.